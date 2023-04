Ultime Notizie » Come vedere Inter Fiorentina Streaming » Inter-Fiorentina: orario tv streaming e probabili formazioni

DIRETTA CALCIO – Il confronto tra Inter-Fiorentina in diretta streaming, valido per la 28esima giornata di Serie A, avrà luogo oggi sabato 1° aprile 2023 presso lo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro a Milano. La partita inizierà alle ore 18:00 italiane (prima di Juventus-Verona delle ore 20:45 e dopo Cremonese-Atalanta delle ore 15:00) e sarà arbitrata dal signor Fabio Maresca, proveniente dalla sezione di Napoli. Di seguito le probabili formazioni di Inter-Fiorentina con orario e dove vederla in tv e streaming.

Inter-Fiorentina probabili formazioni

Inzaghi recupera Bastoni e Gosens, che potrebbero anche partire dal 1′, ma perde Calhanoglu per una distrazione all’adduttore della coscia destra. Ok anche Dzeko, Dimarco ko: davanti spazio alla LuLa, ma Correa insidia Lautaro. Jovic salta la sfida contro l’Inter, in avanti gioca Cabral. A centrocampo dubbio Mandragora-Bonaventura. Duncan non convocato, torna Terzic

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku.

Allenatore Inzaghi. Squalificati: D’Ambrosio. Indisponibili: Calhanoglu, Dalbert, Skriniar, Dimarco.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Jovic, Sirigu, Terzic.

Dove vedere Inter-Fiorentina Streaming TV

La partita Inter-Fiorentina verrà trasmessa tramite l’app di DAZN, accessibile su smart tv, console di gioco come PlayStation e Xbox, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà curato da Dario Marcolin. L’app di DAZN sarà utilizzabile anche su tablet e smartphone con sistemi operativi iOS e Android. Per accedere alla partita dal browser, sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale di DAZN e inserire le proprie credenziali. Successivamente, sarà necessario selezionare l’evento dal catalogo a disposizione.