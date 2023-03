Ultime Notizie » Calcio Serie A » Victor Osimhen salta Napoli-Milan in Serie A e in Champions League

Una sorpresa imprevista rovina l’attesa vigilia del grande incontro della 28ª giornata di campionato tra Napoli e Milan. Victor Osimhen, il capocannoniere del campionato e il principale uomo gol della squadra di Spalletti che guida la classifica, non potrà partecipare alla partita. Le sue condizioni sono preoccupanti in vista dell’imminente triplice sfida contro il Milan. Attualmente, è certo che il bomber nigeriano non giocherà la partita di campionato di domenica 2 aprile alle 20:45 al Maradona di Napoli, ma non è certo che potrà recuperare per i due impegni consecutivi in Champions League contro i rossoneri di Pioli.

L’infortunio di Victor Osimhen

Tornato dagli impegni con la Nazionale in Nigeria, Victor Osimhen ha riportato un fastidio all’adduttore sinistro nella mattinata di venerdì e si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno rilevato una lesione distrattiva.

Al momento, non è chiaro l’entità del problema fisico e i tempi di recupero, ma sicuramente non sarà disponibile per la partita di domenica Napoli-Milan e sarà rivalutato la prossima settimana. Le prime stime ipotizzano uno stop di 15-20 giorni, che sarebbe una grossa tegola per Luciano Spalletti, che perderà il proprio centravanti sicuramente per il match d’andata di UCL e quasi

Giovanni Simeone giocherà al posto di Osimhen

certamente anche per il ritorno in programma il 18 aprile al Maradona.

Giovanni Simeone prenderà il posto di Osimhen, assente per infortunio, come centravanti per la partita contro il Milan. Simeone, il bomber di riserva della squadra di Spalletti, ha segnato 8 gol in questa stagione in tutte le competizioni in cui è stato utilizzato per un totale di 592 minuti giocati, con una media gol/minuti giocati di 1 gol ogni 74 minuti. Ha già segnato gol importanti sia in campionato che in Champions League, incluso uno nella partita d’andata contro il Milan. Inoltre, Giacomo Raspadori è tornato in forma dopo un infortunio muscolare e potrebbe avere un ruolo nella partita di domenica. La partita contro il Milan apre una serie di importanti sfide fra campionato e Champions League per il Napoli.

La statistica che non preoccupa

Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor Osimhen in campo in questa stagione in tutte le competizioni (7/7), inclusa la sfida d’andata di Serie A contro il Milan lo scorso 18 settembre.