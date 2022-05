Ultime Notizie » Intelligenza artificiale » Come creare meme usando l’Intelligenza Artificiale

I meme, come le gif e le emoticon, riescono a trasmettere informazioni in modo grafico e divertente e spesso sono più efficaci del testo quando si tratta di inviare una reazione. Non vengono utilizzati solo nei social network per divertire i follower, i meme possono essere utilizzati anche negli ambienti aziendali per rilasciare suggerimenti, trasmettendo persino ordini attraverso un’immagine e un testo.

È già stato dimostrato in molte occasioni che il senso dell’umorismo è necessario in tutti gli ambienti e nel mondo degli affari può aiutare ad aumentare la produttività dei dipendenti, ridurre lo stress e consentire al sorriso di scivolare tra fogli excel ed e-mail elettroniche.

È qui che entra in gioco il talento per creare meme, qualcosa che non è sempre presente, poiché richiede sia conoscere le immagini più utilizzate in questo mondo sia inserire il testo giusto al momento giusto.

A pensarci bene, oggi lanciano una piattaforma che crea meme utilizzando l’ Intelligenza Artificiale

Non ci resta che entrare in supermeme.ai, selezionare il tipo di meme (ambiente aziendale, gruppo di amici o qualsiasi altra categoria), indicare la sensazione che vogliamo trasmettere e lasciare che l’IA generi diverse immagini con dei testi al loro interno, meme pronti per il download.

L’opzione gratuita consente la creazione di 20 meme, quindi se lo vuoi professionalmente dovrai passare attraverso il piano, non economico, a pagamento (più di 30 euro al mese). I testi generati sono in inglese, quindi nella nostra lingua dovremmo prendere l’idea e assemblare il meme con un generatore online o un editor di immagini.