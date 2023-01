Ultime Notizie » Come vedere Inter Empoli Streaming » ⚽📺 Inter-Empoli Streaming Gratis, dove Diretta Live senza Roja TV

Dove vedere Inter-Empoli Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la 19a giornata di Serie A 2022-23. Dopo avere difeso con successo la Supercoppa vincendo per 3-0 contro gli acerrimi rivali del Milan mercoledì, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha dichiarato “non ci fermeremo”. L’arrivo dell’Empoli potrebbe ulteriormente alimentare le speranze di rimanere in corsa pero lo scudetto, dato che l’Inter ha vinto gli ultimi nove scontri diretti in tutte le sedi in Serie A, perdendo solo uno dei 14 scontri diretti casalinghi precedenti nella massima serie (13 vittorie).

L’Inter si trova in 3ª posizione con 37 punti, 13 meno della squadra prima in classifica, il Napoli con una partita in più. L’Inter ha vinto l’ultima partita di Serie A 1-0 in casa contro l’Hellas Verona, portando la serie di imbattibilità a 5 gare (V4 N1 P0). Empoli 12esima con 22 punti. Di seguito le formazioni e tutte le informazioni per vedere la partita Inter-Empoli in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: Nelle ultime sei gare, l’Inter ha vinto 4 volte, pareggiato 1 partitan e perso in 1 occasione. L’Empoli, dall’altra parte, ha vinto 3 volte, pareggiato in 2 occasioni e perso 1 partita nel periodo.

Inter-Empoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Edin Džeko dell’Inter ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite di SA, e tre gol nell’arco delle ultime due partite contro l’Empoli in Serie A quando ha giocato da titolare. La squadra ospite potrebbe puntare ad avere un gol di Filippo Bandinelli (che ha segnato il gol decisivo per la vittoria nell’unica vittoria stagionale in trasferta) per provare a contrastare il bosniaco.

In casa Inter: Ancora da monitorare le condizioni di Brozovic e Lukaku. In attacco Inzaghi dovrebbe affidarsi ancora a Dzeko e Lautaro dal 1′. A destra ballottaggio Dumfries-Darmian. In casa Empoli: Probelmi in mediana per Zanetti. Senza Marin e Grassi, dovrebbe toccare a Henderson, Akpa Akpro e Bandinelli. Davanti ancora Baldanzi alle spalle di Caputo e Satriano.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Empoli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Cordaz, Brazao, De Vrij, D’Ambrosio, Dumfries, Gosens, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Carboni, Curatolo, Correa, Lukaku. Indisponibili: Brozovic, Dalbert, Handanovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barella, Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Stojanovic, Degl’Innocenti, Haas, Bajrami, Ekong, Fazzini, Pjaca, Cambiaghi. Indisponibili: Destro, Tonelli, Ismajli, Grassi. Squalificati: Marin. Diffidati: Henderson.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Berti e Scarpa. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Fourneau.

Dall’arrivo di Simone Inzaghi (dal 2021/22), l’Inter è la squadra che ha vinto più partite casalinghe (22 su 28), guadagnato più punti in casa (69, almeno sette in più di qualsiasi altra) e segnato più gol in gare interne (69) in Serie A.

Inter-Empoli in TV, che canale?



Inter-Empoli diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite), e con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Lautaro Martínez (nove reti in questo campionato) potrebbe diventare solo il terzo giocatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di gol in almeno quattro stagioni diverse in Serie A, dopo Stefano Nyers e Mauro Icardi (entrambi cinque). La telecronaca di Inter-Empoli su DAZN sarà affidata a a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Manuel Pasqual. Inter-Empoli su Sky invece con Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Inter-Empoli Streaming Gratis senza Roja Live



Inter-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky GO, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW. L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, che ha segnato tre gol nelle sue ultime due gare da titolare contro l’Empoli in Serie A, ha all’attivo sette reti nel torneo in corso, quattro delle quali delle sue ultime cinque gare giocate. Tra i calciatori con almeno cinque centri nei cinque grandi campionati europei è il più anziano. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Inter-Empoli in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Inter-Empoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.