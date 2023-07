Ultime Notizie » A che ora gioca l'Inter » Inter-Al Nassr Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV l’amichevole estiva

Diretta Inter-Al Nassr Streaming Gratis Online. Tutta da vedere la sfida amichevole tra l’Inter e l’Al Nassr di Telles, Brozovic e CR7 Cristiano Ronaldo. Le due formazioni si affronteranno in una partita amichevole a Osaka, in Giappone, oggi 27 luglio 2023 alle 19:15 ora locale. La partita sarà trasmessa in Italia alle 12:15 ora italiana, quindi con sette ore di differenza di fuso orario. I nuovi giocatori Bisseck, Di Gennaro, Frattesi e Thuram avranno l’opportunità di giocare e di mostrare le loro capacità ai numerosi tifosi interisti sparsi per il mondo.

Diretta Inter-Al Nassr sui canali digitali di DAZN e sy Sky Sport Calcio, canale 202 di Sky, o su Sky Sport, canale 251. Niente partita in chiaro su Canale 5 o alla RAI. Amichevole fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con DAZN e SkyGO, servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc.

Probabili formazioni Inter-Al Nassr

Inter (3-5-2): Di Gennaro; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Al Nassr (4-4-2): Al-Aqidi; Al-Ghannam, Madu, Konan, Lajami; Fofana, Brozovic, Yahya, Gahreeb; Talisca, Cristiano Ronaldo.