Napoli-Pescara risultato 4-0: Poker firmato Osimhen, Insigne, Ounas e Zedadka

DIRETTA NAPOLI – Al Teofilo Patini di Castel di Sangro il Napoli di Spalletti ha battuto con il risultato di 4-0 il Pescara di Auteri. A otto giorni dal debutto in campionato contro il Venezia (oggi impegnato in Coppa Italia contro il Frosinone) abbiamo visto un Napoli che comunque ha mantenuto la propria porta inviolata. Lorenzo Insigne al 9′ serve l’assist vincente per Osimhen e al 18′ raddoppia su calcio di rigore. Al 48′ Ounas fa il tris e al 78′ Zedadka, entrato da un minuto, trova il definitivo 4-0. Segnali positivi quidi per Spalletti in vista del debutto in campionato domenica 22 agosto contro il Venezia.

Il tabellino di NAPOLI-PESCARA risultato esatto finale 4-0

Marcatori gol: 9′ Osimhen, 18′ rigore Insigne, 48′ Ounas, 78′ Zedadka.

NAPOLI (4-3-3): Meret (46′ Ospina); Di Lorenzo (64′ Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (46′ Malcuit); Lobotka (46′ Gaetano), Fabian Ruiz (64′ Palmiero), Elmas (77′ Zedadka); Politano (46′ Ounas), Osimhen (64′ Petagna), Insigne (77′ Machach). Allenatore Spalletti.

PESCARA (3-4-3): Radaelli (46′ Sorrentino); Cancellotti, Drudi (84′ Valdifiori), Frascatore (58′ Veroli); Zappella, Memushaj (68′ Longobardi), Pompetti, Nzita (58′ Rasi) ; D’Ursi, Marilungo (46′ Chiarella), Milos. Allenatore Auteri.

Napoli Pescara Streaming e Diretta TV. Ultimo test amichevole nel ritiro di Castel di Sangro per la formazione di Spalletti prima dell’esordio in Serie A con il Venezia. Il fischio d’inizio della partita è previsto per le ore 17:30 italiane di oggi sabato 14 agosto 2021 allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Il Napoli ha vinto tutte le partite del suo precampionato, brilla in particolare il successo per 3-0 all’Allianz Arena in casa del Bayern Monaco. Scopri dove vedere Napoli Pescara streaming e diretta tv.

Napoli-Pescara, le probabili formazioni



Un ultimo test importante per capire le condizioni della rosa dopo lo stop di Zielinski e il lavoro personalizzato svolto da Manolas, Lozano e Mertens. Anche questa volta ci saranno spettatori sugli spalti, ma potranno entrare nell’impianto solo coloro che sono muniti di Green Pass.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti.

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Drudi, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Frascatore; Galano, Bocic; Ferrari. Allenatore Gaetano Auteri.

Dove vedere Napoli-Pescara streaming gratis e diretta tv



Napoli Pescara in diretta streaming sul sito di Canale 8, ovvero canaleotto.it, che attiva il servizio durante gli eventi live. Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

