Inter Bologna Streaming Gratis e Diretta TV. Tra i tre anticipi della 10a giornata di Serie A, si gioca alle 20:45 Inter Bologna che si disputerà allo stadio di San Siro (Milano). Archiviata la Champions League, per l’Inter la possibilità di fare la voce grossa in Serie A (seconda in classifica con 18 punti, a -5 dalla capolista Milan) ed avvicinare i cugini in classifica. Il Bologna (decimo con 12 punti) ha ottenuto tre successi nelle ultime quattro uscite di campionato, cadendo solamente contro il Napoli e di misura. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Bologna streaming e diretta tv.

Inter Bologna Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Cosa succede in casa Inter? Kolarov è guarito dal Covid ed è di nuovo disponibile. Barella è reduce da un affaticamento al polpaccio e dovrebbe andare in panchina. Tra i titolari torna Vidal, assente in Champions League per squalifica. Sanchez potrebbe affiancare Lukaku in attacco e far rifiatare Lautaro. Possibile turnover anche in difesa e sulle fasce, dove almeno uno tra D’Ambrosio e Perisic è pronto a far rifiatare i compagni.

Queste le probabili formazioni di Inter Bologna:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Kolarov, Vecino, Pinamonti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo,Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Orsolini, Santander, Skov Olsen.

Dove vedere diretta Inter Bologna Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

La partita di calcio Inter Bologna in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Video live streaming gratis link su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android su www.dazn.com. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Inter Bologna non viene trasmessa in chiaro.

