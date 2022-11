Ultime Notizie » bologna » Inter-Bologna Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV info Roja Live

Dove vedere Inter-Bologna Streaming Gratis. Per il turno infrasettimanale della 14a giornata di Serie A, i nerazzurri di Inzaghi ricevono allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro la visita del Bologna del tecnico Thiago Miotta. Si gioca oggi mercoledì 9 novembre alle ore 20:45 italiane dopo Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma delle 18:30. Di seguito le informazioni per vedere Inter-Bologna streaming gratis e video live tv.

Dopo la sconfitta in casa della Juventus (2-0) e l’anticipo del Napoli terminato con il risultato di 2-0 sull’Empoli (giocata ieri), l’Inter (24 punti) si trova adesso a 14 punti dalla vetta in 7a posizione in classifica. Il Bologna (12esimo con 16 punti) si presenta a San Siro dopo tre vittorie consecutive, e questo significa che la cura del tecnico italo-brasiliano sta dando evidentemente i suoi frutti.

Inter-Bologna Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Inter, Inzaghi recupera Bastoni al 100% dopo l’attacco influenzale. In mediana Brozovic scalpita, ma dovrebbe ancora partire Mkhitaryan dall’inizio. In attacco potrebbe esserci una chance per Correa, al posto di uno tra Dzeko e Lautaro. Per Darmian distrazione agli adduttori della coscia destra: si rivedrà nel 2023.

In casa Bologna, Schouten dovrebbe tornare in mediana al fianco di Medel. Con l’avanzamento di Dominguez sulla trequarti riposerebbe Ferguson.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Bologna

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, D’Ambrosio, Lukaku.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Barrow; Arnautovic. Allenatore Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonifazi.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como. Guardalinee: Vivenzi e Zingarelli. Quarto Uomo: Sacchi. VAR: Paolo Silvio Mazzoleni. Assistente VAR: Di Martino.

Dove vedere Inter-Bologna in TV

Inter-Bologna diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca DAZN di Inter-Bologna è affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Il Bologna è uno degli avversari preferiti di Edin Dzeko, che ha segnato una doppietta nel secondo tempo nella vittoria per 6-1 dell’Inter in questa partita durante la scorsa stagione, ed ha segnato sette gol negli scontri diretti in carriera contro il Bologna. A provare a metterlo in ombra sarà Marko Arnautović, autore del gol di apertura del Bologna nella vittoria per 2-1 contro l’Inter l’ultima volta che queste due squadre si sono affrontate. Ha segnato il primo gol della sua squadra in cinque delle ultime sei partite in cui lui è riuscito a segnare.

Inter-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

L’Inter ha segnato nove gol nelle ultime due partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (2V), uno in più di quelli realizzati nelle precedenti otto (2V, 2N, 4P).

Alternative per guardare Inter-Bologna streaming online

