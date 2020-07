Inter Bologna Streaming Gratis e Diretta TV – Seconda gara casalinga consecutiva per l’Inter di Antonio Conte, che quest’oggi (alle 17:15 per la 30a giornata di Serie A) affronta il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic, ex giocatore e vice di Mancini tecnico nerazzurro. I padroni di casa nel turno giocato in mezzo alla settimana hanno umiliato il Brescia rifilandogli un tennistico 6-0, e puntano i 3 punti per tenere vivo il sogno scudetto. Pareggio casalingo invece per gli emiliani, bloccati in casa sull’1-1 dal gagliardo Cagliari delle ultime partite di campionato. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Bologna streaming e diretta tv.

Dove vedere Inter Bologna Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Inter Bologna ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

La partita non viene trasmessa

Inter Bologna in diretta streaming su DAZN, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Inter Bologna, formazioni fantacalcio.

Conte perde Moses, alle prese con un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Candreva a destra. In attacco Lautaro-Lukaku.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte. Squalificati: Skriniar. Indisponibili: Sensi, Vecino, Moses.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Mbaye, Poli, Santander, Skov Olsen.

Antonio Conte ha allenato in sette gare contro il Bologna in Serie A: per l’allenatore dell’Inter cinque successi, due pareggi e nessuna sconfitta. Il primo gol del centrocampista dell’Inter Antonio Candreva in Serie A è arrivato proprio contro il Bologna, nel febbraio 2010 con la maglia della Juventus.

Nicola Sansone ha segnato quattro gol contro l’Inter in Serie A, l’ultimo tuttavia nel febbraio 2015 con la maglia del Sassuolo. L’attaccante del Bologna Rodrigo Palacio ha giocato 140 gare e segnato 39 gol in Serie A con la maglia dell’Inter, tra il 2012 e il 2017.