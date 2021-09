Dove vedere Inter Bologna Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 18 settembre 2021 alle ore 18:00 italiane per la 4a giornata di Serie A 2021-22. L’Inter (seconda in classifica con 7 punti) è reduce dal pareggio al Luigi Ferraris con la Sampdoria: a San Siro arriva il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic, che nell’ultimo turno ha battuto l’Hellas Verona e in classifica ha gli stessi punti dei nerazzurri. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter Bologna in video streaming gratis e diretta live tv.

Dall’inizio della scorsa stagione (2020/21) Federico Dimarco ha messo a segno sei reti in Serie A (cinque con il Verona e uno con l’Inter): tra i difensori dei top-5 campionati europei, in questo intervallo temporale, hanno fatto meglio di lui soltanto Gosens (11), Hakimi (otto) e Theo Hernandez (sette).

⚽ Dove vedere Inter Bologna Diretta TV

Inter Bologna diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini come seconda voce e opinionista.

⚽ Inter Bologna Streaming Gratis

Inter Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Inter Bologna Streaming Live: ultime notizie formazioni

Inzaghi pronto a cambiare qualche elemento dopo l’impegno Champions col Real: pronti al debutto dal 1′ Dumfries e Correa (in coppia con Lautaro), Calhanoglu in vantaggio su Vidal.

Solo contro la Roma (sei) Lautaro Martinez ha disputato più gare di Serie A senza mai trovare il gol che contro il Bologna (cinque); e solo contro la Juventus (quattro) l’argentino ha perso più partite che contro gli emiliani (due) nel massimo campionato.

⚽ Le probabili formazioni di Inter Bologna

Mihajlovic teso a confermare l’undici titolare visto contro il Verona, con Dominguez ancora preferito a Schouten in mezzo al campo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; J. Correa, L. Martinez. Allenatore S Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sanchez, Dzeko. Indisponibili: Eriksen, Brazao, Sensi.

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Sansone. Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Soumaoro, Theate, Mbaye, Dijks, Amey, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk, Vignato, Barrow. Indisponibili: Schouten, Kingsley.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Di Vuolo, Imperiale. IV uomo: Gariglio. VAR: Guida. AVAR: Paterna.

Alternative per vedere Inter Bologna in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Inter Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.