Dove vedere Genoa-Milan Streaming Gratis. Il Genoa di Gilardino giocherà contro il Milan di Pioli al Luigi Ferraris di Marassi (Genova). Il Genoa cerca la terza vittoria nel campionato, mentre il Milan ha ottenuto tre vittorie consecutive dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter, la quale oggi pomeriggio ha pareggiato 2-2 in casa contro il Bologna, risultato che permetterebbe al Milan, in caso di vittoria, di superarla e posizionarsi in vetta alla classifica in solitaria. Il Genoa ha vinto solo contro le squadre romane finora e il Milan è una macchina da guerra in campionato. Di seguito le informazioni per vedere la partita Genoa-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

⚽ Dove vedere Genoa-Milan Diretta TV

Genoa-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e Sky (canale 201) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita si gioca dopo il Derby Juventus-Torino delle 18.

⚽ Genoa-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta



Genoa-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. Genoa-Milan non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Genoa-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Retegui è impossibilitato a giocare a causa di un dolore al ginocchio e verrà sostituito da Messias nel ruolo di falso nove. Inoltre, Sabelli ed Ekuban sono confermati nella formazione. Si prevedono cambiamenti in tutti i reparti: Florenzi rimpiazzerà Calabria a destra nella difesa, Adli farà il suo ritorno nel centrocampo, mentre Chukwueze e Okafor giocheranno come attaccanti sulle fasce accanto a Jovic.

⚽ Le probabili formazioni di Genoa-Milan

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Haps; Gudmunsson, Messias. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, Vogliacco, De Winter, Martin, Kutlu, Galdames, Jagiello, Ekuban, Puscas. Indisponibili: Badelj, Retegui, Strootman. Squalificati: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Calabria, Kjaer, Pellegrino, Bartesaghi, Pobega, Pulisic, Giroud, Jovic, Romero. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic, Loftus-Cheek. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì.

Come vedere Genoa-Milan streaming gratis alternativa Rojadirecta

Le alternative per vedere Genoa-Milan online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).

Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Genoa-Milan.