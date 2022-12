Ultime Notizie » Come vedere Inghilterra Senegal Streaming » Inghilterra-Senegal Streaming Gratis Live con Diretta Rai TV e RaiPlay

MONDIALI STREAMING – Ottavi di finale dei mondiali di calcio in Qatar, Inghilterra-Senegal è in programma allo Stadio Al Bayt di Al Khawr. Si gioca alle ore 20 italiane, dopo Francia-Polonia delle 16, con diretta streaming tv oggi, domenica 4 dicembre 2022. I vincitori di queste due partite si affronteranno ai quarti di finale. Di seguito formazioni, statistiche, curiosità, e dove vedere Inghilterra-Senegal streaming gratis e diretta tv.

Questa sarà la prima partita internazionale completa tra Inghilterra e Senegal. Sarà la tredicesima volta che l’Inghilterra gioca per la prima volta contro una nazione in Coppa del Mondo; i Tre Leoni hanno perso solo uno dei 12 casi precedenti (7V 4D), una sconfitta per 0-1 contro gli USA nel 1950.

Il Senegal ha alternato vittorie (3) e non vittorie (P1 S2) nelle sei partite di Coppa del Mondo contro avversarie europee, perdendo 2-0 contro l’Olanda nell’ultima partita (giornata 1 di questo torneo).

L’Inghilterra non ha mai perso nelle precedenti sette partite di Coppa del Mondo contro le rivali africane (4V, 3N); la loro unica partita precedente negli ottavi di finale è stata contro il Camerun nei quarti di finale del 1990, vincendo 3–2 ai tempi supplementari, con gol di David Platt e due su rigore di Gary Lineker.

Le nazioni africane hanno perso otto delle nove partite a eliminazione diretta della Coppa del Mondo contro squadre europee, ad eccezione della vittoria per 2-1 del Senegal sulla Svezia negli ottavi di finale del 2002. Tuttavia, in tutte le competizioni, l’Inghilterra non ha mai perso contro una squadra africana storia (V14 P6).

L’Inghilterra cerca di raggiungere i quarti di finale in Coppa del Mondo consecutive per la prima volta dal 2002/2006: i Tre Leoni sono stati eliminati solo in due delle sette partite degli ottavi di finale del torneo, e ci sono riusciti così contro la Germania nel 2010 (1-4) e ai rigori contro l’Argentina nel 1998.

Inghilterra-Senegal, le formazioni

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham, Mount; Rashford, Kane, Saka.

CT Southgate. A disposizione in panchina: Ramsdale, Pope, Walker, Alexander-Arnold, Dier, Grealish, Wilson, Phillips, Maddison, Sterling, Gallagher, Coady, Mount.

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Ciss, Gueye; N Mendy, Ndiaye, Sarr; Dia. CT Cissé. A disposizione in panchina: Loum, Diedhiou, F.Mendy, Jackson, Diatta, Gomis, Ballo-Touré, Name, Sarr, Cissé, Dieng, N’Diaye.

Arbitro: Barton (El Salvador).

Inghilterra-Senegal in Diretta TV

La partita dei Mondiali Inghilterra-Senegal in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita dallo Stadio Ahmad Bin Ali, a partire dalle ore 19:45 di oggi, domenica 4 dicembre 2022. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Inghilterra-Senegal Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Inghilterra-Senegal streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Inghilterra-Senegal in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.