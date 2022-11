Ultime Notizie » Come vedere Inghilterra Stati Uniti Streaming » Inghilterra-Stati Uniti Oggi Diretta, Streaming Mondiali 2022 con Rai TV

MONDIALI STREAMING – Inghilterra-Stati Uniti, seconda partita per le due formazioni in questa contestatissima Coppa del Mondo 2022. Con diretta tv e diretta streaming che inizia alle ore 20 di oggi, venerdì 25 novembre 2022, la capolista del Gruppo B (vittoria inglese sull’Iran per 6-2) affronta gli amercani che invece hanno pareggiato 1-1 contro il Galles nel primo incontro. L’allenatore dei Tre Leoni Gareth Southgate non era del tutto soddisfatto dopo la vittoria all’esordio, e ha dichiarato: “È un ottimo inizio, ma dobbiamo fare di meglio”, dopo avere visto la sua squadra subire due gol nel finale.

Bukayo Saka ha segnato una doppietta contro l’Iran, emulando Harry Kane, che ha segnato una doppietta nella prima partita dell’Inghilterra in Coppa del Mondo nel 2018. Nel frattempo, lo statunitense Timothy Weah, autore del primo gol in Coppa del Mondo contro il Galles dai tempi di Pelé nel 1958 , deve ancora perdere una partita in nazionale in cui ha segnato (2 vittorie, 2 pareggi).

Le ultime quattro partite della nazionale inglese hanno prodotto una media di 3,75 gol a partita nel secondo tempo. Prima di lunedì, solo due squadre in questo secolo avevano segnato 3+ gol in ciascun tempo di una partita della Coppa del Mondo (Germania nel 2002 e Argentina nel 2006). L’Inghilterra contro l’Iran e la Spagna contro il Costa Rica hanno raddoppiato questa statistica in questa edizione soltanto.

Inghilterra-Stati Uniti in Diretta TV

La partita dei Mondiali Inghilterra-Stati Uniti in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 19:45 di oggi, venerdì 25 novembre 2022. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Inghilterra-Stati Uniti Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Inghilterra-Stati Uniti streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Inghilterra-Stati Uniti in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.