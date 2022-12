Ultime Notizie » Come vedere Francia Polonia Streaming » Francia-Polonia Streaming Gratis Live con Diretta Rai TV e RaiPlay

MONDIALI STREAMING – Ottavi di finale dei mondiali di calcio in Qatar, Francia-Polonia è in programma allo Stadio Al Thumama di Doha. Si gioca alle ore 16 italiane, prima di Inghilterra-Senegal delle 20, con diretta streaming tv oggi, domenica 4 dicembre 2022. I vincitori di queste due partite si affronteranno ai quarti di finale. Di seguito formazioni, statistiche, curiosità, e dove vedere Francia-Polonia streaming gratis e diretta tv.

Questo sarà il secondo incontro tra Francia e Polonia in Coppa del Mondo; il precedente era nella partita per il terzo posto del 1982: una vittoria per 3-2 per la Polonia.

La Francia è imbattuta negli ultimi sette incontri contro la Polonia in tutte le competizioni (V3 P4), e l’ultima sconfitta contro di loro è arrivata in un’amichevole nell’agosto 1982 (0-4). I Bleus hanno mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre di questa striscia, tutte nel nuovo millennio.

La Francia è diventata la prima nazionale Campione del Mondo in carica a superare la fase a gironi dopo il Brasile nel 2006. L’ultima squadra campione in carica ad essere eliminata agli ottavi è stata l’Italia nel 1986, persa 2-0 contro la Francia.

Questa sarà la prima partita della Polonia nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale dal 1986, quando perse 4-0 contro il Brasile agli ottavi. L’ultima vittoria in Coppa del Mondo oltre la fase a gironi è stata contro la Francia (3-2 nella partita per il terzo posto nel 1982).

Da quando gli ottavi di finale sono stati introdotti nella Coppa del Mondo nel 1986, la Francia è apparsa in questa fase in cinque occasioni e le ha superate tutte e cinque (1986, 1998, 2006, 2014, 2018). Le uniche altre nazioni ad apparire in questa fase più di una volta e sempre in progresso sono la Germania (8/8) e la Croazia (2/2).

Francia-Polonia, le formazioni

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT Deschamps. A disposizione in panchina: Mandanda, Areola, Disasi, Konaté, Pavard, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Kaminski, Lewandowski. CT Michniewcicz. A disposizione in panchina: Grabada, Skorupski, Bednarek, Jedrzejczyk, Wieteska, Gunny, Zurkowski, D Szymanski, S Szymanski, Zalewski, Grosicki, Skoras, Milik, Piatek, Swiderski.

Arbitro: Valenzuela. Guardalinee: Urrego-Moreno. Quarto Uomo: Ortega. VAR: Soto. Assistente VAR: Vigliano.

Francia-Polonia in Diretta TV

La partita dei Mondiali Francia-Polonia in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita dallo Stadio Ahmad Bin Ali, a partire dalle ore 15:45 di oggi, domenica 4 dicembre 2022. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Leggi anche > VPN per guardare i Mondiali di Calcio via Internet

Francia-Polonia Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Francia-Polonia streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Francia-Polonia in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.