Coppa del Mondo: record di Mbappé prima dei 24 anni

L’attaccante francese Kylian Mbappé ha segnato due gol questa domenica nella partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar 2022 nella vittoria della sua squadra

contro la Polonia 3-1, accumulando così un totale di nove gol in 11 partite in due eventi di Coppa del Mondo.

In questo modo Mbappé ha eguagliato in gol Lionel Messi, oltre ad aver superato Cristiano Ronaldo, che in cinque Mondiali ha segnato otto gol. Mbappé è diventato anche il primo giocatore della storia a segnare nove gol in un Mondiale prima dei 24 anni, superando il record del brasiliano Pelé, che a 22 anni aveva segnato sette gol in due Mondiali (1958 e 1962).