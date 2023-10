Ultime Notizie » Diretta Inghilterra Italia » Inghilterra-Italia Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla

Dove vedere Inghilterra-Italia streaming e tv. La Nazionale di Luciano Spalletti cerca i punti per la qualificazione alla fase finale degli Europei di calcio di Germania 2024. E’ molto motivato per la partita contro l’Inghilterra a Wembley di domani sera. Spalletti si aspetta una grande prestazione da parte dei suoi giocatori e durante la conferenza stampa ha fatto riferimento all’importanza di superare i limiti e dimostrare personalità.

Inghilterra e Italia si affrontano per la 32esima volta nella loro storia: in parità i precedenti, che raccontano di 11 vittorie a testa e 9 pareggi.

Tra le possibili sorprese nella formazione iniziale c’è Udogie, giovane calciatore che potrà dare una mano alla squadra. Spalletti si aspetta anche di più da Berardi e sottolinea l’importanza di lavorare sui dettagli per migliorare costantemente. Scopri di seguito formazioni e dove vedere Inghilterra-Italia in tv e streaming gratis online.

A che ora gioca la Nazionale

Inghilterra-Italia si gioca martedì 17 ottobre 2023, il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 allo stadio “Wembley” a Londra.

Il confronto diretto più recente è quello dello scorso 23 marzo allo stadio Maradona di Napoli, valido per le qualificazioni a Euro 2024: gli inglesi vinsero 2-1.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

Southgate sceglie Kane, Bellingham e Rashford per la formazione iniziale, con Tomori che lascia spazio a Maguire in difesa.

Spalletti apporta otto cambiamenti rispetto alla partita contro Malta, con Donnarumma, Barella e Berardi che mantengono il posto da titolari. Udogie, Scamacca e Cristante sono le sorprese nella formazione, mentre El Shaarawy prende il posto di Raspadori in attacco.

INGHILTERRA (4-2-3-1) – Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane. Ct Southgate.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. Ct Spalletti.

Il precedente più recente disputato in Inghilterra è lo 0-0 del Molineux Stadium di Wolverhampton: la partita, disputata l’11 giugno 2022, era valida per la Nations League.

Chi arbitra Inghilterra-Italia

Sarà il francese Clement Turpin l’arbitro della sfida tra Inghilterra e Italia, in programma martedì sera a Wembley e valida per le qualificazioni europee. Suoi assistenti i connazionali Nicolas Danos ed Erwan Finjean, quarto uomo Ruddy Buquet.

Dove vedere Inghilterra-Italia in tv e streaming gratis

La partita di Wembley della Nazionale di calcio italiana contro quella inglese verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai 1, in diretta streaming su pc, tablet o smartphone tramite l’app RaiPlay.