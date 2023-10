Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp sospenderà gli account di questi utenti a partire dal 31 ottobre

WhatsApp sospenderà alcuni account a partire dal prossimo 31 ottobre e qui vi diremo i motivi che lo porteranno a farlo in modo che possiate stare molto attenti nel caso in cui ne presentaste.

Questa applicazione ci offre gli strumenti migliori per poter comunicare con più persone senza dover essere di persona o faccia a faccia. WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare ed efficace di tutti i tempi e, non c’è da stupirsi, è riuscita a posizionarsi come il re della sua gamma grazie a un numero infinito di funzioni e aggiornamenti che portano con sé un miglioramento a vantaggio degli utenti.

Dalla sua nascita nel 2009, non sono dovuti passare più di 3 anni prima che, nel 2012, questa applicazione raggiungesse un picco enorme, che rimane intatto fino ad oggi. Una delle applicazioni che continua a mantenere la sua popolarità nonostante i progressi della tecnologia, e che, a quanto pare, continuerà ad essere così, visto che fino ad oggi nessuno è riuscito a detronizzare il re delle applicazioni di messaggistica istantanea.

Dai messaggi di testo, tramite audio, chiamate, videochiamate, alla possibilità di inviare immagini, video, adesivi personalizzati, pubblicare stati, avere accesso ai canali, poter cambiare il carattere, personalizzare il proprio profilo, modificare i messaggi inviati, tra molti altri altre funzioni che, giorno dopo giorno, migliorano dopo gli aggiornamenti che apporta.

D’altra parte, essendo un’applicazione, deve ovviamente essere aggiornata, garantendo così maggiore efficienza e sicurezza ai clienti. C’è però chi crede che gli aggiornamenti facciano più danni che benefici, dal momento che, ultimamente, alcuni cellulari non sono più meritevoli di aggiornamenti, il che li lascia fuori dalla portata di WhatsApp e

In questa occasione, anche se non sarà un’eccezione, abbiamo una notizia un po’ diversa da darti, perché la notizia che ti portiamo è che WhatsApp cancellerà il tuo account se riscontra almeno uno dei seguenti punti:

Avere applicazioni WhatsApp non ufficiali, come ad esempio WhatsApp Plus .

. Se hai inviato messaggi che incitano o promuovono l’odio e mettono a rischio l’integrità dell’altra persona (minacce).

Se hai inviato messaggi che fanno riferimento ad argomenti di natura sessuale legati ai minori.

Promozioni o pubblicità false, poiché costituiscono l’esca per i truffatori per commettere i loro atti.

WhatsApp cerca di garantire che i suoi utenti mantengano una sicurezza di prima classe, oltre a fare tutto il possibile affinché l’applicazione continui ad avere quella caratteristica di formalità.

Il fatto che ti cancellino l’account, questa volta, non avrà tanto a che fare con la capacità del tuo cellulare di ricevere un altro aggiornamento dalla stella delle applicazioni di messaggistica istantanea. Al contrario, Meta si è concentrata sulla privacy, sulla sicurezza e sull’integrità delle persone, oltre a eliminare le applicazioni che vogliono svolgere la stessa funzione, ma che, evidentemente, non provengono dal sito ufficiale di WhatsApp.