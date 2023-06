Ultime Notizie » erede » Imprenditore brasiliano affida la sua fortuna a Neymar: il motivo dietro questa scelta

Celibe e senza figli, un imprenditore brasiliano di 30 anni affetto da una grave malattia ha deciso di nominare il calciatore Neymar Júnior come unico erede della sua fortuna, secondo quanto riferito questa settimana dal media brasiliano Metrópoles.

L’uomo, che ha preferito rimanere anonimo, ha spiegato di non essere in buona salute e di identificarsi molto con la stella del PSG, soprattutto per la relazione che ha con suo padre. “Nonostante abbia quasi 31 anni, non sono in buona salute e quindi ho realizzato che non ho nessuno a cui lasciare le mie cose nel caso in cui dovessi mancare“, ha commentato.

Nonostante sia stato criticato per lasciare tutto il suo patrimonio a una personalità che possiede già una fortuna, l’imprenditore crede che Neymar non sia una persona interessata. “Mi piace Neymar, mi identifico molto con lui. Anch’io soffro per la diffamazione, sono molto legato alla famiglia e la relazione con suo padre mi ricorda molto la mia con mio padre, che è già deceduto. Ma soprattutto so che, sopra ogni cosa, non è interessato, cosa un po’ rara al giorno d’oggi“, ha dichiarato.

Inoltre, ha spiegato di non voler lasciare le sue cose al governo o a parenti con cui non ha un buon rapporto. “Ho cercato di inviargli (il testamento) a Neymar, ma non sono riuscito. Ho anche alcuni oggetti e cose di famiglia“, ha aggiunto.