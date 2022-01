Ultime Notizie » Fortuna » Scopre vincita di 3 milioni alla Lotteria nel controllare le e-mail spam

Una donna che vive nello stato del Michigan (USA) ha scoperto di aver vinto un premio della lotteria di 3 milioni di dollari dopo aver controllato la sua cartella spam.

“Ho visto un annuncio su Facebook che diceva che il jackpot Mega Millions stava salendo piuttosto in alto, quindi sono entrata nel mio account e ho comprato un biglietto”, ha detto Laura Spears, 55 anni, alla Michigan Lottery. “Pochi giorni dopo, stavo cercando un’e-mail mancante, quindi ho controllato la cartella spam”, ha continuato.

La vincitrice racconta: “In quel momento ho visto un’e-mail dalla lotteria che diceva che avevo vinto un premio. Non riuscivo a credere a quello che stavo leggendo, quindi ho effettuato l’accesso al mio account della lotteria per confermare il messaggio. È ancora così scioccante per me che ho davvero vinto 3 milioni dollari!”.

Dopo aver rivendicato il premio, vuole condividere i soldi con la famiglia e andare in pensione presto. Ha concluso dicendo: “Ho sicuramente aggiunto la lotteria del Michigan alla mia lista di mittenti attendibili nel caso fossi abbastanza fortunata da ricevere un’altra e-mail di grande vincita”.