Galactic 01: primo volo spaziale commerciale di Virgin Galactic Live Streaming YouTube

Virgin Galactic inizia oggi i suoi voli spaziali commerciali, con la missione Galactic 01, che partirà dallo Spaceport America, nel New Mexico, con a bordo tre italiani. Si tratta di due ufficiali dell’Aeronautica militare, Walter Villadei e il tenente colonnello Angelo Landolfi, e Pantaleone Carlucci del Consiglio nazionale delle ricerche d’Italia. Insieme a loro ci saranno Colin Bennett e due piloti.

Si tratta di un importante traguardo per l’industria aerospaziale e per i passeggeri italiani che hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica nello spazio. Virgin Galactic sta lavorando per rendere il viaggio spaziale accessibile a un numero sempre maggiore di persone e il coinvolgimento di italiani in questa missione è un passo avanti significativo verso questo obiettivo.

Per seguire l’evento in diretta streaming, sarà possibile accedere al live streaming sul sito della società fondata nel 2004 dal miliardario britannico Richard Branson, e anche su YouTube (finestra qui sotto) a partire dalle ore 17 italiane di oggi 29 giugno 2023.

