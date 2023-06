Ultime Notizie » Condizioni di salute » Madonna è stata ricoverata in ospedale: le condizioni di salute

Il tour The Celebration Tour di Madonna è sospeso fino a nuovo avviso, poiché la cantante di 64 anni è stata ricoverata il 24 giugno scorso a causa di un’infezione grave, come confermato dal suo manager e rappresentante, Guy Oseary.

Madonna sospende il suo tour The Celebration Tour

È stato attraverso il suo account Twitter che Oseary, che è stato responsabile della carriera di Madonna per molti anni, ha informato dello stato di salute della cantante. Una situazione che obbliga a sospendere tutti gli impegni professionali, compreso il tour che avrebbe dovuto iniziare tra poche settimane.

“Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha richiesto un ricovero di diversi giorni in terapia intensiva“, ha scritto Guy Oseary su Twitter.

Condizioni di salute di Madonna

Senza specificare il numero di giorni che Madonna ha trascorso in ospedale in terapia intensiva, Guy Oseary ha assicurato che l’interprete di Vogue e Ray of Light si sta riprendendo e ci si aspetta una completa guarigione della sua salute:

“La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Ci aspettiamo che si riprenda completamente“, ha precisato il suo manager.

Sfortunatamente per i milioni di fan della Regina del Pop, che hanno esaurito in poco tempo i biglietti per i numerosi concerti in tutto il mondo, lo stato di salute di Madonna li costringerà ad aspettare ancora prima di poter vedere il suo ritorno sul palco in questo tour con cui celebra 40 anni di carriera.

La nuova data di inizio del tour di Madonna

Guy Oseary: “In questo momento, dobbiamo mettere in pausa tutti gli impegni, compreso il tour. Condivideremo ulteriori dettagli non appena li avremo, compresa una nuova data di inizio per il tour e la riprogrammazione dei concerti“.