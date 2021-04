Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » F1 Oggi GP Imola 2021: pole e griglia di partenza, live streaming, orari Sky TV8 diretta e replica

DIRETTA MOTORI – Lewis Hamilton ha conquistato la sua 99esima pole position in Formula 1. Il britannico della Mercedes e campione del mondo in carica, partirà in pole postion del Gran Premio dell’Emilia Romagna sul circuito di Imola, seconda prova del mondiale F1 2021.

Griglia di Partenza GP Imola 2021

In prima fila, al fianco di Lewis Hamilton (1:14.411), 160a prima fila in carriera (per lui Imola è il 30° circuito in cui mette a segno una pole, il record era già suo), la sorpresa Checo Perez su Red Bull (+00″034) alla sua 1a fila in carriera e che ha fatto meglio del compagno di squadra Max Verstappen (+00″091) che partirà terzo in seconda fila davanti a alla Ferrari di Charles Lecrec (+00″329).

Terza fila composta dal francese Pierre Gasly su AlphaTauri-Honda (+00″379) e Daniel Ricciardo con la sua McLaren-Mercedes MCL35M (+00″415). Quarta fila composta da Lando Norris su McLaren-Mercedes MCL35M (+00″464) e Valtteri Bottas su Mercedes F1 W12 EQ Power con un ritardo di 487 millesimi di secondo.

In quinta fila si sono piazzati Esteban Ocon su Alpine-Renault A521 (+00″799) e Lance Stroll su Aston Martin-Mercedes AMR21 (+00″).

L’altra Ferrari eliminata in Q2. Lo spagnolo Carlos Sainz ha infatti subito il taglio nel secondo segmento delle qualifiche, non riuscendo a trovare il giro buono per entrare nella sessione più importante. Il figlio d’arte, alla sua prima uscita italiana al volante della Rossa, scatterà dall’undicesima piazzola e dovrà cercare una difficile rimonta in gara, con la possibilità di scegliere la mescola di gomme su cui partire.

A seguire sulla griglia: George Russell, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher, Nikita Mazepin e Yuki Tsunoda.

Curiosità post qualifiche



Sergio Perez ha dovuto aspettare 193 GP per la prima volta in prima fila: deteneva il record per il maggior numero di GP senza prima file. L’ultima prima fila per un messicano risaliva al GP d’Olanda 1971 (Pedro Rodriguez): 50 anni fa. Verstappen è stato battuto in qualifica da un compagno di team per la prima volta da Canada 2019 (da allora era 31-0 per tempi contro i compagni di team). Per la Mercedes è la 127a pole position: ora sono ad una sola lunghezza dalla Williams (3° posto di tutti i tempi).

Dove vedere GP Imola 2021 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta

La partenza del Gran Premio di Imola di Formula 1 in diretta tv a partire dalle ore 15:00 italiane di domenica 18 aprile 2021 sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Diretta e replica della gara del GP Emilia Romagna F1 2021 anche su TV8. Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.

