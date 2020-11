DIRETTA GP IMOLA FORMULA 1 STREAMING. Si corre questo week-end sul circuito di Imola, il 13° appuntamento della Formula 1 2020: il primo Gran Premio Emilia Romagna. Come di consueto verrà trasmesso su Sky, in diretta sul canale 207 e sul canale 201. La Formula 1 torna sul circuito “Enzo e Dino Ferrari” 14 anni dopo l’ultima volta. Uno scenario dove il ricordo più grande è quello per il grande Ayrton Senna che proprio a Imola perse la vita nel 1994.

Prima fila per la solita coppia Mercedes Bottas-Hamilton. In seconda fila la Red Bull di Verstappen affiancata dal sempre più sorprendente Gasly con la Alpha Tauri.

Dove vedere il GP Imola Formula 1 2020 in Streaming Gratis senza usare Rojadirecta.

Male le: Leclerc è settimo mentre Vette solo tredicesimo, eliminato in Q2.oggi domenica 1° novembre alle ore 13:10.

Potrete seguire il GP Imola in diretta su Sky Sport Formula 1 (Canale 207) e Sky Sport Uno (Canale 201). Qualifiche e partenza gara in streaming gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (https://skygo.sky.it) per tablet, smartphone e pc. Streaming web per tutti a pagamento con Now TV (https://www.nowtv.it). Ai lettori che ci chiedono perchè non si vede Rojadirecta in Italia ricordiamo che il sito è stato oscurato perchè dichiarato illegale dal tribunale.