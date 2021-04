Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » GP Emilia Romagna a Imola F1 2021 Streaming Gratis, dove vedere le Ferrari in Diretta TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Si corre questo week end il Gran Premio dell’Emilia Romagna all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, secondo appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Dal Bahrain, dove ha vinto Hamilton su Verstappen, arriva in Italia il circus della Formula 1 per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Appuntamento da non perdere nel lungo weekend tutto italiano che vede il ritorno delle monoposto sulla storica pista di Imola per il secondo anno consecutivo.

Il programma del weekend:

Venerdì 16 aprile > Ore 11:00 prove libere 1 F1, Ore 14:30 prove libere 2 F1

Sabato 17 aprile > Ore 11:00 prove libere 3 F1, Ore 14:00 qualifiche F1 (pole position e griglia di partenza)

Domenica 18 aprile > Ore 15:00 italiane Parteza Gara F1

Dove vedere GP Imola 2021 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio di Imola di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La replica/differita della gara del GP Emilia Romagna F1 2021 è su TV8. Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.