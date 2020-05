Idrossiclorochina e clorochina come farmaci per il trattamento di Covid-19.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha temporaneamente sospeso gli studi clinici sull’idrossiclorochina e la clorochina come farmaci per il trattamento di covid-19, come annunciato lunedì dal direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Secondo il direttore generale dell’OMS, il gruppo esecutivo dell’agenzia ha decretato una pausa temporanea nelle prove per la revisione dei dati sulla sicurezza. Tuttavia, ha chiarito che questi farmaci sono accettati come sicuri per l’uso in pazienti con malattie autoimmuni o malaria.

Le misure vengono dopo che uno studio multinazionale pubblicato sulla rivista The Lancet lo scorso venerdì ha indicato che l’idrossiclorochina e la clorochina non aumentano, ma riducono significativamente le possibilità di sopravvivenza nei pazienti con coronavirus.

L’avvertenza dei medici: “Non siamo stati in grado di confermare un beneficio fornito dall’idrossiclorochina o dalla clorochina, quando usato da solo o con un macrolide. […] Ognuno di questi regimi farmacologici è stato associato con una ridotta sopravvivenza in ospedale e una maggiore frequenza di aritmie ventricolare quando usato per il trattamento di covid-19″.

Il gruppo esecutivo dell’OMS si è riunito sabato scorso e ha convenuto di condurre un’analisi completa e una valutazione critica di tutte le prove disponibili a livello globale per valutare correttamente i potenziali benefici e danni di questi farmaci.