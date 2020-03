Coronavirus: muore dopo automedicazione con clorochina.

Molte persone sono alla disperata ricerca di una cura per il coronavirus. E anche se è importante vedere per la tua salute e quella dei tuoi famigliari, l’automedicazione non è qualcosa che dovrebbe essere preso alla leggera.

Non si dovrebbe mai usare l’automedicazione. Un uomo ha perso la vita mentre sua moglie è in terapia intensiva, perché entrambi hanno deciso di auto-medicarsi con una medicina antimalarica nella speranza di guarire da COVID-19.

Recentemente, sono stati condivisi nomi di farmaci che presumibilmente potrebbero aiutare a curare la malattia. Uno di questi si chiama “clorochina” ed è specializzato nel trattamento della malaria (qui viene spiegato di cosa si tratta).

“Chiediamo a tutta la comunità medica di non prescrivere questo farmaco a pazienti che non sono ricoverati in ospedale.”

È quanto ha affermato il dott. Daniel Brook, direttore del Banner Poison and Drug Information Center, con sede a Phoenix, in Arizona, negli Stati Uniti.

Ciò che molti non capiscono è che anche se lo dice il governo, ciò non significa che sia corretto assumere farmaci di questo tipo. È solo quando le autorità sanitarie rilasciano una dichiarazione che dovrebbe essere presa in considerazione.

Tuttavia, il fatto che un farmaco venga approvato dalle autorità sanitarie non significa che sei autorizzato ad auto-medicare con tale farmaco. Dovresti andare sempre da uno specialista in caso di sintomi. Altrimenti, metterai a rischio la tua vita, non solo la tua salute.

Quindi, se si iniziano a manifestare sintomi di coronavirus, si consiglia di non assumere nulla senza prima parlare con un medico.