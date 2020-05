Ciclone Mangga colpisce la costa occidentale dell'Australia.

Il ciclone Mangga, con raffiche fino a 97 km/h, ha colpito la costa occidentale dell’Australia domenica notte e ha causato un blackout che ha lasciato senza luce 50,000 case e attività commerciali. La tempesta è stata preceduta da forti venti dall’interno del continente che hanno generato tormente di polvere. Nel frattempo, sulle reti sono apparse immagini presumibilmente ottenute durante il passaggio del ciclone su aree popolate.

In precedenza, il dipartimento dei servizi antincendio e di emergenza dello stato dell’Australia occidentale (DFES) aveva chiesto di prepararsi “per un evento meteorologico insolitamente grave” e di prevedere “forti piogge e raffiche di vento, probabilmente con onde e maree pericolose di tempesta“. Da parte sua, il vice commissario dell’entità, Jon Broomhall, ha affermato che si tratta di un fenomeno che si verifica “una volta ogni dieci anni”.

La stampa locale Broomhall: “Normalmente, le nostre tempeste vengono dal sud-ovest, ma questa verrà dal nord-ovest, quindi testerà edifici, capannoni e tutti gli oggetti non sicuri … quindi chiediamo a tutti di assicurarsi che le proprietà sono ben protette e verificano che tutto sia corretto”.

Nonostante le chiamate delle autorità a rifugiarsi in un luogo sicuro, diversi surfisti della capitale dello stato, Perth, hanno voluto approfittare delle onde che si sono formate prima dell’arrivo della tempesta Mangga.

