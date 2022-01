Ultime Notizie » Facebook NFT » Meta, interessato a portare NFT su Facebook e Instagram

I token non fungibili (NFT) continuano a crescere. Questo tipo di asset digitale avrà il suo corrispondente supporto su piattaforme social come Twitter o Discord, su dispositivi connessi come le nuove smart TV Samsung, e anche su applicazioni come il browser Crypto di Opera. Anche aziende come Coca Cola, Nike, Walmart o TikTok abbracceranno questo tipo di asset digitale lanciando le proprie collezioni negli NFT, e presto ci sarà anche una piattaforma per l’acquisto, la vendita e lo scambio di NFT.

Se ciò non bastasse, una nuova pubblicazione del Financial Times ora ci aggiorna sulle intenzioni di Meta Platforms, Inc, la società madre di Facebook, di introdurre il supporto per NFT sia su Facebook che su Instagram.

In linea con il crescente interesse per le NFT

L’idea è che gli utenti di queste due piattaforme social possano disporre di strumenti e funzioni per creare acquistare vendere NFT in un mercato specializzato, oltre a poterli visualizzare come immagine del profilo. Su quest’ultimo punto, Twitter ha appena annunciato che questa funzionalità è in fase di test per gli utenti iOS abbonati a Twitter Blue.

I piani riguardanti i Meta NFT sembrano abbastanza ambiziosi, ma al momento l’idea è nella sua fase iniziale, e il percorso che prenderà nella pratica è sconosciuto.

Ciò si aggiunge alle recenti dichiarazioni di alcuni funzionari dell’azienda in merito alle NFT.

Vishal Shah, responsabile del segmento metaverse di Facebook, ha già recentemente sottolineato che il metaverse di Facebook avrà il supporto per gli NFT, mentre lo scorso dicembre Adam Mosseri, capo di Instagram, ha anche abbandonato l’idea di portare il supporto per gli NFT su questa piattaforma social.

Non c’è dubbio che le NFT sono in forte espansione, aumentando l’interesse per loro, e dove poco a poco vedremo come il numero di iniziative continuerà a crescere, sia su piattaforme consolidate che su piattaforme social di nuova generazione.

Possiamo infatti dirvi, a titolo esemplificativo, che Voice.com nasce come una piattaforma che mescola un social network e una piattaforma per la creazione di blog, qualcosa come unire WordPress.com con Facebook, ma basato sulla semplicità, e dalla La scorsa estate è diventato un mercato per gli NFT.

Inoltre, il social network decentralizzato incentrato sui creatori Hyprr, inizialmente chiamato Howdoo, ha recentemente debuttato con la sua nuova funzionalità di raccolte NFT. Pertanto, le opzioni stanno arrivando con il tempo.