Ultime Notizie » Bitcoin » Guadagnare Bitcoin navigando in Internet con questa estensione del browser

I satoshi guadagnati possono essere ritirati tramite Bitcoin Lightning Network. L’estensione è attiva per Google Chrome e altri tre browser.

Guadagnare bitcoin (BTC) effettuando ricerche in Internet con un browser è ora possibile. Una società di sviluppo giochi l’ha ottenuto dopo aver collaborato con una startup di tecnologia pubblicitaria e, secondo quanto riferito, pagherà gli utenti che utilizzano l’estensione del browser in satoshi.

Lo sviluppatore di giochi incentrato su BTC ZEBEDEE e la società pubblicitaria Slice ora hanno un’estensione per browser Web, disponibile per Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Brave. Attraverso di esso, ricompenseranno gli utenti con bitcoin in base ai punti ottenuti.

Questi punti vengono guadagnati per ogni pubblicità che gli utenti vedono durante la navigazione in Internet, come dettagliato da ZEBEDEEDE, dove viene spiegato anche che detta pubblicità apparirà “periodicamente”, sebbene non sia specificato con quale frequenza.

Quando la persona desidera ritirare i propri punti,, dovrà solo collegare l’estensione del browser all’applicazione ZEBEDEE, disponibile per computer desktop.

Lo sviluppatore del gioco garantisce che tutti i pagamenti richiesti dagli utenti vengano effettuati istantaneamente e gratuitamente. Per elaborarli, si affideranno alla rete Bitcoin Lightning, una soluzione di secondo livello creata per elaborare istantaneamente i micropagamenti BTC.

Come ha affermato Darina Oumanski, co-fondatrice e COO di Slice:

“le persone che navigano sul Web hanno ragione ad avere standard elevati per ricevere valore in cambio della loro attenzione e a rivendicare quel valore sotto forma di denaro reale, consegnato a loro all’istante”.

Per il ritiro devi solo registrarti a Slice, tramite email. Quindi collega il browser con l’estensione e quindi scegli il metodo di pagamento. C’è la possibilità di farlo con PayPal e BTC, ma dipende dal paese da cui stai navigando.

ZEBEDEE ha già tempo nel business dei Bitcoin

Questa azienda ha già creato opzioni per consentire agli utenti di guadagnare i loro primi satoshi. La società ha sviluppato uno strumento che consente agli streamer di ottenere suggerimenti o ricevere donazioni in BTC. Inoltre, ZEBEDEE ha consentito, per mesi, di utilizzare bitcoin per giochi play-to-earn come Axie Infinity, grazie al rilancio del suo wallet per Lightning. Con esso, le persone ottengono BTC in cambio del tempo trascorso a giocare sul web.