Ultime Notizie » Bitcoin » Bitcoin aumenta la sua tendenza al ribasso e sprofonda

Il prezzo del bitcoin, la principale criptovaluta mondiale, si è aggirato intorno a $ 17.749 questo sabato mentre il mercato delle criptovalute accelera. Successivamente si è ripreso e scambiato alle 23:46:02 GMT a $ 18.996, secondo CoinDesk. Da allora ha continuato a fluttuare e il suo valore a volte ha superato i $ 19.000. Intanto l’ethereum è stato venduto a 897 dollari, ma al momento il suo prezzo è di 990 dollari.

Cosa succede dopo il crollo del mercato delle criptovalute?



In mezzo al crollo del mercato delle criptovalute, che ha cancellato $ 2 trilioni dal suo valore in pochi mesi, gli investitori temevano che un tale scenario potesse innescare una più ampia recessione nell’economia statunitense. La capitalizzazione del mercato delle criptovalute è inferiore a un trilione di dollari, meno della metà di quella di Apple. Nonostante quanto sopra, c’è un fatto preoccupante: un terzo è nelle mani di investitori statunitensi e il 16% degli adulti nel Paese ha dichiarato di aver scambiato, utilizzato o investito in un asset digitale.

Tuttavia, gli esperti, citati dal canale CNBC, hanno affermato di non essere preoccupati per un effetto domino sull’economia perché le criptovalute non sono legate al debito.

“Le persone in realtà non usano le criptovalute come garanzia per il debito del mondo reale”, ha affermato l’economista Joshua Gans, definendo il mercato delle criptovalute un ‘baraccone’ per l’economia. Da parte sua, l’investitore Kevin O’Leary ha sottolineato che le azioni in quel mercato sono decentralizzate. “Se il bitcoin scendesse di un altro 20%, non avrebbe importanza perché è diffuso dappertutto”, ha osservato.

Anche gli esperti di Wall Street ritengono che il fallimento di alcuni progetti di criptovaluta sarà vantaggioso per il settore. “È probabile che il crollo di modelli di trading più deboli come TerraUSD e Luna sia salutare a lungo termine per questo settore”, ha affermato l’analista Alkesh Shah. Tuttavia, le aziende temono che gli investitori riducano il loro trading, poiché significherebbe meno soldi in entrata. Pertanto, dovrebbero cercare modi per abbassare i loro costi, come una riduzione della loro forza lavoro, come è successo nella piattaforma di scambio di criptovalute americana Coinbase.