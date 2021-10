Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » GP Stati Uniti F1 2021 Streaming Live, dove vedere le Ferrari in Diretta TV ad Austin

Austin GP F1 2021 Streaming Gratis e Diretta TV. Si corre questo fine settimana il GP degli Stati Uniti di Formula 1 sul circuito delle Americhe di Austin in Texas. Prosegue la sfida tra Hamilton e Verstappen dopo il ribaltone in Turchia che ha portato l’olandese della Red Bull Racing nuovamente al comando della classifica piloti.

sulla piattaforma pay-per-view di Sky e in replica su TV8.saranno trasmesse inper gli abbonati Sky con SkyGo. Di seguito il programma con gli orari:

Sabato 23 ottobre > Ore 20: prove libere 3 F1 > Ore 23: qualifiche F1 – In replica dall’1:00 su TV8.

Domenica 24 ottobre > Ore 21: partenza gara F1 – In replica dalle 23 su TV8.

Immagini in diretta quindi con Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e su NOW (il servizio in streaming di Sky) ma anche sul digitale terrestre.