Ultime Notizie » Charles Leclerc » F1 GP Monaco 2023 Streaming Gratis, dove vedere Ferrari Diretta TV: Venerdì Prove Libere

LIVE STREAMING FORMULA 1 – L’80ª edizione del Gran Premio di Monaco è il sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Dopo la cancellazione della tappa di Imola, la Ferrari cerca di dimostrare che la SF-23 ha ancora potenziale. Il team presenterà un pacchetto di aggiornamenti alla propria vettura per la gara di Monte-Carlo. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, è ottimista e afferma che la squadra ha preparato il fine settimana nei minimi dettagli per sfruttare ogni opportunità che la pista potrebbe offrire. Entrambi i piloti della Ferrari, Charles e Carlos, amano il tracciato di Monte-Carlo e daranno il massimo per ottenere un buon risultato.

Le previsioni di Leclerc a Montecarlo

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc cercherà di sfatare un tabù nel prossimo Gran Premio di Monaco, dove non è mai stato in grado di salire sul podio. Non sarà facile, visto che la Red Bull di Max Verstappen sembra inattaccabile e l’Aston Martin, guidata da Fernando Alonso, è una minaccia per le caratteristiche della propria vettura.

Tuttavia, Montecarlo è il circuito di casa di Leclerc, dove è cresciuto e ha sviluppato la sua passione per l’automobilismo. La pista è stretta e sconnessa (circuito cittadino lungo 3337 km e da percorrere 78 volte), ma per il pilota è un’esperienza di adrenalina e orgoglio poter gareggiare sullo stesso circuito in cui Ayrton Senna ha conquistato alcune delle sue vittorie più belle. Anche se la macchina non è competitiva come nel 2022, Leclerc darà sempre il massimo e spera che il pilota possa fare la differenza in un circuito come questo.

Il programma del weekend di GP di Monaco di F1 2023:

Venerdì 26 maggio > Ore 13:30 Prove libere 1, Ore 17:00 Prove Libere 2.

Dove vedere GP Monaco 2023 F1 Streaming Live e Diretta TV?

Sabato 27 maggio > Ore 12:30 Prove Libere 3, Ore 16:00 Qualifiche Griglia di Partenza.Domenica 28 maggio > Ore 15:00 Partenza Gara (differita dalle 18 su TV8).

Alternative per vedere GP Montecarlo 2023 Streaming Online?

