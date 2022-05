Ultime Notizie » Charles Leclerc » GP Spagna Streaming Gratis Formula 1 2022, orari Diretta TV Ferrari a Montmeló

LIVE STREAMING FORMULA 1 – A Montmeló (Barcellona) corre questo fine settimana il Gran Premio di Spagna di Formula 1, sesta tappa del mondiale 2022. Confermata la notizia che il Gp di Russia a Sochi non verrà sostituito da un altro Gran Prix, il numero totale delle gare del mondiale si ferma a 22 quest’anno. C’è tanta curiosità attorno alle novità che porta la Ferrari sul tracciato catalano per contrastare “una macchina neutra”, così Vertstappen ha definito la sua Red Bull che ssembra adattarsi con facilità a tutte le piste. Il circuito di Barcellona-Montmeló una delle piste più conosciute da piloti e ingegneri visto che è usata per i test invernali da diverse stagioni.

Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto registrare i migliori tempi nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Spagna che si sono appena concluse sul circuito di Barcellona-Montmeló. Le Rosse hanno fatto registrare rispettivamente i tempi di 1’19″828 e 1’19″907. Dietro Max Verstappen su Red Bull con il tempo di 1’20″164 e la Mercedes di Russell (1’20″590) che ha preceduto il compagno di scuderia Lewis Hamilton (1’20″811).

Il programma del weekend di GP di Spagna di F1 2022

Venerdì 20 maggio > ore 14 Prove Libere 1, ore 17 Prove Libere 2.

Sabato 21 maggio > ore 13 Prove Libere 3, ore 16 Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza.

Domenica 22 maggio > ore 15 Partenza Gara.

Dove vedere GP Spagna 2022 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Immagini in diretta streaming di tutto il fine settimana su TV8. “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia.