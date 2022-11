Ultime Notizie » Charles Leclerc » GP Brasile F1 Streaming Gratis, dove vedere Ferrari, info Roja Live TV

Diretta Formula 1 2022: GP Brasile Streaming Live. Penultimo appuntamento della stagione di Formula 1. Sul circuito di Interlagos si corre il Gran Premio del Brasile. Venerdì di qualifiche complicato per la Ferrari: meteo incerto, chiamate al box rivedibili e scelte strategiche completamente sbagliate. Il risulato è stato Charles Leclerc (arrabbiato e deluso nei team radio) nella decima piazza nella Sprint Race che si svolge oggi dopo le seconde libere con diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD.

Clamorosa prima pole position della carriera per la Haas (motorizzata Ferrari) e per Kevin Magnussen a Interlagos: partirà davanti a tutti nella Sprint Race (gara sui 100 Km) di questa sera.

Orari del Gran Premio del Brasile di Formula 1 a Interlagos

Sabato 12 novembre

Ore 16:30 > Prove libere 2

Ore 20:30 > Gara Sprint Race (differita su TV8)

Ore 16:30 > Prove libere 2 Ore 20:30 > Gara Sprint Race (differita su TV8) Domenica 13 novembre

Ore 19:00 > Partenza Gara

Dove Vedere GP Brasile F1 2022 streaming gratis e diretta invece di Roja Live TV



Dietro al danese il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) e Russell (Mercedes). Terza fila per la Ferrari di Sainz, quinta per Leclerc.

Dal circuito di Interlagos le immagini del Gp del Brasile di Formula 1 sarà trasmesso in tv in esclusiva sulla piattaforma pay-per-view di Sky. In diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere la Formula 1 con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e a pagamento per tutti con Now TV.