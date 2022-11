Dove vedere Atalanta-Inter Streaming Gratis. Per la 15a giornata di Serie A, ultimo turno prima dell’inizio dei Mondiali di calcio del Qatar 2022, avvincente Derby di Lombardia tra l’Atalanta di Gasparini e l’Inter di Inzaghi. Entrambe hanno gli stessi punti in classifica, ossia 27. L’ultima volta che Atalanta e Inter si sono affrontare all’ora di pranzo risale all’11 novembre 2018 e coincide con l’ultima affermazione dei bergamaschi: allora finì 4-1, con reti di Hateboer, Icardi, Djimsiti, Mancini e Gomez.

Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo, oggi domenica 13 novembre alle ore 12:30 italiane, prima di Roma-Torino (15), Milan-Fiorentina (18) e Juventus-Lazio (20:45). Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Inter streaming gratis e video live tv.

Atalanta-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Atalanta, Demiral in dubbio per un fastidio al ginocchio. Davanti Ederson a supporto di Zapata e Lookman. Si teme una ricaduta per De Roon, Pasalic arretrato in mediana.

In casa Inter, Inzaghi dovrebbe confermare la formazione vista col Bologna. A sinistra Gosens scalpita. Ballottaggio Acerbi-De Vrij. Brozovic ancora in panchina.

⚽ Le probabili formazioni di Atalanta-Inter, anche per il FantaCalcio



Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Ederson; Hojlund. Allenatore Gian Piero Gasperini. A disposizione in panchina: F Rossi, Sportiello, Okoli, Palomino, Boga, De Roon, Malinovskyi, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Vorlicky, Zapata, Soppy. Indisponibili: Zappacosta, Muriel. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Brozovic, Asllani, V Carboni, Correa. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Darmian, D’Ambrosio. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova. Guardalinee: Baccini e Colarossi. Quarto uomo: Manganiello. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Muto.

Dove vedere Atalanta-Inter in TV

Atalanta-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Nell’ultima giornata, Duván Zapata ha ritrovato il gol in Serie A che gli mancava dallo scorso aprile: il colombiano, che potrebbe giocare la sua partita numero 200 da titolare nel massimo campionato italiano, non arriva a due marcature di fila nella competizione dal novembre 2021 (cinque nell’occasione).

Atalanta-Inter Streaming Gratis senza Roja Live



Su DAZN telecronaca a cura di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Massimo Gobbi. Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani racconteranno invece Atalanta-Inter su Sky.

Atalanta-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Edin Dzeko (a quota 249 presenze nel massimo campionato italiano) ha realizzato sette gol contro l’Atalanta in Serie A, solo contro Sassuolo e Bologna (otto) ha fatto meglio; sei di queste sette reti sono arrivate con la maglia della Roma e l’unica con l’Inter è arrivata nella gara di andata dello scorso campionato (il 25 settembre 2021 a San Siro).

Alternative per guardare Atalanta-Inter streaming online

Alternative per vedere Atalanta-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Atalanta-Inter Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.