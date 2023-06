Ultime Notizie » Figc » Giustizia Sportiva: dopo la Juventus tocca al Napoli? Calma…

Nonostante la chiusura dell’inchiesta sugli stipendi della Juventus con il “patteggiamento” o “accordo” tra la Vecchia Signora e la Procura della FIGC, altre squadre italiane sono ancora sotto indagine da diverse Procure della Repubblica, molte delle quali innescate dai faldoni prodotti dai pm torinesi nell’inchiesta Prisma.

La Procura di Roma sembra essere la più avanzata, avendo effettuato perquisizioni nella sede della Roma e inviato avvisi di garanzia ad alcuni dirigenti, tra cui il presidente e il vicepresidente Dan e Ryan Friedkin, l’ex proprietario James Pallotta.

Napoli: tempi lunghissimi sul caso Osimhen

Anche la Procura di Tivoli è attiva, indagando sulle operazioni effettuate dalla Lazio con la Salernitana quando il club campano era ancora di proprietà di Claudio Lotito. Inoltre, la giustizia francese si sta intrecciando con l’indagine del Napoli sull’acquisto di Osimhen dal Lille e l’inserimento di quattro contropartite tecniche non andate in Francia. Anche se i tempi non sono ansiogeni, la Procura ha effettuato una perquisizione nella sede della Turris per acquisire i contratti di uno dei giocatori coinvolti nell’affare.

Anomalie nella compravendita di Osimhen del Napoli

I giudici francesi hanno segnalato anomalie nella compravendita del calciatore Victor Osimhen da parte della società francese Lille. La stessa questione era già stata segnalata dalla Covisoc, organismo di controllo della Figc.

Nel, i revisori hanno segnalato anomalie in 62 operazioni complessive, tra cui quella relativa al centravanti nigeriano. Nel procedimento avviato dal procuratore federale, tutti gli imputati sono stati assolti nei due gradi sportivi, compresi Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis.

La Figc si aspetta sviluppi e altre società si interrogano su come regolarsi con le plusvalenze nel prossimo calciomercato, considerando le condanne per la Juventus e l’assenza di norme in merito, visto che è sotto gli occhi di tutti che quella contro la società bianconera è stata una vendetta politica di alcuni poteri forti del mondo del calcio.