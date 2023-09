Ultime Notizie » Aurelio De Laurentiis » Indagine falso in bilancio Napoli: rischio penalizzazione come la Juventus

CALCIO SERIE A – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è indagato a Roma per falso in bilancio riguardante l’acquisto di Victor Osimhen. La procura di Napoli ha inviato il fascicolo nella capitale. La Guardia di Finanza ha sequestrato i documenti relativi all’acquisto del calciatore nigeriano e ha effettuato perquisizioni in diversi luoghi.

Napoli a rischio penalizzazione come la Juventus

La stagione scorsa ha visto il caso plusvalenze della Juventus provocare immendiatamente una penalizzazione in pieno svolgimento di campionato, poi rimarcata a stagione quasi finita. Sarà curioso vedere se verrà applicata la stessa formula al Napoli che, ricordiamo, sta giocando pure la Champions League.

Aurelio De Laurentiis (Napoli) è indagato per falso in bilancio

Aurelio De Laurentiis è indagato per

falso in bilancio in relazione all’acquisto di Victor Osimhen nel 2020. L’indagine dellaaveva assolto il Napoli e De Laurentiis, ma successivamente. Come dicevamo prima, il processo sportivo ha portato a una penalizzazione di 10 punti per la Juventus nella stagione 2022/23.

L’inchiesta sulla presunta falsificazione dei bilanci è stata spostata da Napoli a Roma, poiché il bilancio del Napoli Calcio è stato approvato a Roma. Osimhen è stato acquistato per 71 milioni e 250mila euro, ma il Napoli ha pagato solo 50 milioni al Lille. I restanti 21 milioni sono stati attribuiti al Lille come pagamento per un portiere e quattro calciatori: il portiere Karnezis (che si è ritirato l’anno scorso), Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri.