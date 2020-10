Diretta Giro d’Italia 2020 in streaming oggi martedì 20 ottobre. Nella 16a tappa con partenza da Udinese e arrivo a San Daniele del Friuli, i ciclisti dovranno percorrere 229 Km. Scopri dove vedere la Corsa Rosa, giunta alla 103esima edizione, in streaming e tv.

Percorso > Tappa molto mossa con una prima parte su e giù per le Prealpi Giulie e il finale in circuito attorno a San Daniele del Friuli. I primi 150 km fino all’ingresso in circuito si svolgono in un continuo su e giù con tre GPM mediamente impegnativi. Il primo la Madonnina del Domm è il più lungo e ripido, i successivi (Monte Spig e Monteaperta) presentano punte a due cifre di pendenza, ma sono più brevi. I tratti in montagna sono su strade di media larghezza, mentre quelli in pianura sono rettilinei e ampi. Giunti a Majano si entra nel circuito che si percorre quasi interamente prima del passaggio sull’arrivo. Dopo l’ingresso si affronta il muro del Castello di Susans (circa 1 km con pendenze a crescere fino al 16%). Dopo un breve discesa a alcuni chilometri pianeggianti si affronta il Monte di Ragogna (2,8 km al 10.4% medio, 16% max) che verrà scalato altre due volte nei due giri di circuito. Segue una breve e impegnativa discesa e l’avvicinamento all’arrivo attraverso strade ondulate. La frazione odierna del Giro sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > A 3 km dall’arrivo si entra nell’abitato di San Daniele per affrontare alcuni strappi che portano all’ultimo km al muro di via Sottomonte (max 20%) seguito da una brevissima discesa per affrontare il rettilineo finale in asfalto di 200 m al 10% (largh. 6,5 m). Guarda la mappa con l’altimetria.

Chi ha vinto l’ultima tappa.

L’ultima tappa, la numero 15 della Corsa Rosa, la Base Aerea Rivolto Piancavallo di 185 km, è stata vinta da Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers). La Maglia Rosa João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) è giunto quarto al traguardo, potendo così conservare la Maglia Rosa di leader della classifica generale, riducendo pero il suo vantaggio a soli 15″ sul secondo Wilco Kelderman (Team Sunweb).

Il portoghese dopo l’arrivo ha dichiarato:

“Oggi è stata una tappa durissima, avevano una velocità altissima davanti, ma sono contento di essere ancora davanti. Bisogna essere intelligenti dopo due settimane e conoscere bene il proprio corpo. Avrei potuto perdere la maglia rosa per mano di Kelderman, c’è ancora una settimana davanti a noi”.

Guarda gli highlights della 15a tappa, corsa ieri, del Giro d’Italia 2020, vinta da Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers).

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in diretta tv e live streaming video.

La tappa 16 di oggi martedì 20 ottobre 2020, la Udine – San Daniele del Friuli, di 229 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara alle ore 10:10 e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport 1. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link https://www.raiplay.it/). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2020 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.

Guarda la presentazione della tappa odierna: