Diretta Giro d’Italia 2020 in streaming oggi sabato 17 ottobre. Nella 14esima tappa, la cronometro con partenza da Conegliano (Treviso Veneto) e arrivo a Valdobbiadene (Prosecco Superiore Wine Stage TISSOT ITT), i ciclisti dovranno percorrere 34,1 Km. Scopri dove vedere la Corsa Rosa, giunta alla 103esima edizione, in streaming e tv.

Percorso > Tappa a cronometro molto impegnativa sullo sfondo dei vigneti del Prosecco. La tappa lunga 34.1 km impegnativi, con un GPM dopo soli 7 km circa con pendenze fino al 19% (Muro di Ca’ del Poggio). La parte successiva e tutto un continuo di saliscendi e serpeggiamenti tra le colline su strade mediamente ristrette dal fondo in ottimo stato. La frazione odierna del Giro sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Ultimi 3 km in discesa fino ai 400 m dall’arrivo. Ai 750 m curva impegnativa a sinistra seguita ai 500 (ancora in discesa) da una curva a destra che con la successiva ai 400 m immette nel rettilineo finale di 300 m al 5,5%, su asfalto di larghezza 6 m. Guarda la mappa con l’altimetria.

Chi ha vinto l’ultima tappa, quella di ieri.

L’ultima tappa, la numero 13 della Corsa Rosa, la Cervia – Monselice di 192 km, è stata vinta dal toscano Diego Ulissi (UAE Team Emirates) in volata sulla maglia rosa, il portoghese Almeida, che intasca così l’abbuono di 6″. Dopo la sua seconda vittoria in questo Giro, Diego Ulissi ha dichiarato: “Abbiamo fatto un grandissimo lavoro sull’ultima salita con Conti per staccare i velocisti e arrivare con un gruppo ristretto.

McNulty è stato bravissimo nel finale, che bello ottenere un altro successo al Giro”.

Guarda gli highlights della 13a tappa, corsa ieri, del Giro d’Italia 2020.

Il portoghese Joao Almeida si è confermato maglia rosa: “Sono un po’ deluso dal mio secondo posto, volevo davvero una vittoria di tappa! Ci sono andato vicino, ma non abbastanza. Domani ci aspetta una cronometro impegnativa, sicuramente darò il massimo”.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in diretta tv e live streaming video.

La tappa 14 di oggi sabato 17 ottobre 2020, la Cronometro Conegliano Valdobbiadene di 34,1 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara cronometro (del primo corridore) alle ore 12:35 e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport 1. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link https://www.raiplay.it/). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2020 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.

Guarda la presentazione della tappa odierna: