Diretta Giro d’Italia 2020 in streaming oggi venerdì 16 ottobre. Nella 13esima tappa con partenza da Cervia (provincia di Ravenna in Emilia-Romagna), arrivo a Monselice (provincia di Padova in Veneto), i ciclisti dovranno percorrere 192 Km. Scopri dove vedere la Corsa Rosa, giunta alla 103esima edizione, in streaming e tv.

Percorso > Tappa caratterizzata da 150 km perfettamente pianeggianti di risalita della Pianura Padana attraverso strade a volte ampie a volte ristrette, sostanzialmente rettilinee che portano al primo passaggio in centro a Monselice dove inizia un quasi-circuito di circa 40 km molto impegnativo caratterizzato da due muri in sequenza. Dopo Galzignano Terme la corsa affronta il Roccolo attraverso la concatenazione di 3 salite diverse (il Muro di Vallorto max 20%, la salita di Castelnuovo e il Roccolo vero e proprio max 17%) su strade mediamente ristrette con fondo sostanzialmente buono. Discesa veloce su Cinto Euganeo per affrontare il Muro di Calaone da Rivadolmo (max 18%) prima dell’ultima veloce parte di tappa. Per un totale di 192 Km di una frazione che sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Ultimi 15 km con la veloce discesa di Calaone su Este lungo una strada larga con ampi tornanti. Dopo Este si raggiunge Monselice attraverso strade pianeggianti e rettilinee. Da segnalare circa a 3km dall’arrivo l’ingresso nell’abitato attraverso un sottopasso ferroviario e l’ultima curva a gomito verso sinistra a 400 m dall’arrivo che immette nel rettilineo finale su asfalto largo 8 m. Guarda la mappa con l’altimetria.

Chi ha vinto l’ultima tappa, quella di ieri.

L’ultima tappa, la numero 12 della Corsa Rosa, la Cesenatico – Cesenatico di 204 Km, è stata vinta dall’ecuadoriano Jhonatan Narváez (Team Ineos Grenadiers), il quale dopo l’arrivo ha dichiarato: “Voglio dedicare questa vittoria, la mia prima in una corsa WorldTour, a Nico Portal, ho imparato tanto da lui. Oggi mi sono svegliato con lo spirito giusto per essere protagonista. Non è un problema per me correre sotto la pioggia, anzi la preferisco al grande caldo“.

Il portoghese Joao Almeida si è confermato maglia rosa: “È stata una tappa durissima. Sono contento di essere riuscito a conservare la Maglia Rosa. Ancora una volta la mia squadra è stata straordinaria, sono veramente grato ai miei compagni“.

Guarda gli highlights della 12a tappa del Giro d’Italia 2020 con partenza ed arrivo a Cesenatico, tra le salite della mitica Nove Colli e il vivo ricordo di Marco Pantani.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in diretta tv e live streaming video.

La tappa 13 di oggi venerdì 16 ottobre 2020, la Cervia – Monselice di 192 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara alle ore 11:40 e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport 1. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link https://www.raiplay.it/). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2020 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.

Guarda la presentazione della tappa odierna: