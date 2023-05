Dopo il successo del lancio della Falcon Heavy di SpaceX con diversi satelliti a bordo domenica scorsa, la compagnia aerospaziale americana ha pubblicato mercoledì un video della scia di plasma lasciata dal carenaggio dell’oggetto durante la sua rientrata nell’atmosfera.

“La rientrata del carenaggio nella missione ViaSat-3 è stata la più calda e veloce che abbiamo mai tentato“, ha twittato SpaceX insieme alle immagini dell’evento. “I carenaggi sono rientrati nell’atmosfera a oltre 15 volte la velocità del suono, lasciando una grande scia di plasma al loro passaggio“, ha aggiunto.

Il carenaggio, anche chiamato “naso del razzo“, è una parte aerodinamica che protegge il carico utile durante il lancio. Una volta che il razzo raggiunge una certa altezza nell’atmosfera, il carenaggio si separa e cade di nuovo sulla Terra, diretto verso le superfici oceaniche.

L’obiettivo della missione spaziale, lanciata dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, era quello di mettere in orbita geostazionaria i satelliti ViaSat-3, nonché il primo satellite MicroGEO di Astranis e il GS-1 di Gravity Space.

Fairing reentry on the ViaSat-3 mission was the hottest and fastest we've ever attempted. The fairings re-entered the atmosphere greater than 15x the speed of sound, creating a large trail of plasma in its wake pic.twitter.com/VgdlH6r3yR

— SpaceX (@SpaceX) May 2, 2023