WhatsApp sta già testando la configurazione delle passkeys, o chiavi di accesso, per un accesso più sicuro. Sebbene questa nuova dinamica sia in fase di implementazione nella versione beta, ci consente di avere un’anteprima di come WhatsApp intende implementarla nell’app. Ti raccontiamo i dettagli.

WhatsApp sta già testando il supporto per l’accesso con passkeys

Oltre alle nuove funzioni di WhatsApp per le aziende, ci sono altre novità in arrivo per migliorare l’esperienza degli utenti. E una di queste riguarda una funzione che fornirà un ulteriore livello di sicurezza al tuo account di WhatsApp. Come menzionato da WABetaInfo, WhatsApp sta iniziando a implementare il supporto per la configurazione delle chiavi di accesso.

Sebbene questa opzione sia appena in fase di implementazione nella versione beta dell’app, è un segnale che presto la vedremo nella versione stabile di WhatsApp. Ricordiamo che le chiavi di accesso, o passkeys, ti consentono di utilizzare il sistema di blocco che hai configurato o la biometria impostata sul tuo dispositivo come modo per verificare la tua identità e avere un accesso sicuro.

Come funzionano le chiavi di accesso su WhatsApp

Quindi, digitando il PIN che hai configurato o sbloccando con il riconoscimento facciale o dell’impronta digitale, potrai verificare la tua identità nell’app e compiere diverse azioni, come configurare un nuovo dispositivo. E come si può leggere nella descrizione della funzione, il metodo che configuri come chiave di accesso verrà salvato in un gestore di password.

Puoi utilizzare il gestore di password di Google o qualsiasi altro che trovi pratico e sicuro e che supporti le passkeys. Se fai parte della versione beta di WhatsApp su Android, puoi dare un’occhiata alle impostazioni del tuo account e vedere se è già stata aggiunta questa nuova opzione.

Se non è ancora disponibile nel tuo account, non preoccuparti, potrebbe essere che il test sia limitato a un gruppo molto ristretto all’interno della beta o che venga gradualmente esteso con i futuri aggiornamenti.