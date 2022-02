Ultime Notizie » cervello » Ghiandola Pineale: Mistero o Vera Saggezza Avanzata?

Situata al centro del cervello, sul tetto del terzo ventricolo cerebrale che rompe la simmetria negli organi appaiati. La ghiandola pineale ha generato così tanta incertezza che molti sostengono che sia un’eredità della saggezza extraterrestre.

Misura appena 10 millimetri di diametro e pesa 150 milligrammi. Ecco quanto piccola è la ghiandola pineale, o epifisi. La sua funzione è occuparsi di regolare i cicli del giorno e della notte, secernendo melatonina e altro. È forse l’organo più importante del corpo umano.

La scoperta scientifica della ghiandola pineale

La prima descrizione della ghiandola pineale è attribuita ad Airone di Alessandria, nel III secolo aC. La collegò alle funzioni valvolari che regolano il ‘flusso del pensiero’ nel sistema ventricolare.

Galeno ne descrisse l’anatomia e lo chiamò konarium, o cono d’ananas, secondo la sua traduzione. Nome che continua ancora oggi, poiché pineale deriva da ‘pinea’, che in latino significa ananas. Osservò anche che la sua struttura somiglia a quella delle ghiandole più grandi che a quella del sistema nervoso.

Nel Rinascimento, Andrés Vesalius fornì una descrizione anatomica nel suo “De Humani Corporis Fabrica” e René Descartes la descrisse nella sua opera postuma, “De Homine”, come un terzo occhio. Non per il suo ruolo nel controllo della regolazione dei cicli di assunzione della luce del corpo, ancora sconosciuto, ma perché pretendeva di essere la sede dell’anima.

Cartesio gli assegnò anche una funzione fisiologica: la percezione dell’ambiente. In questo modo, sia il corpo che l’anima sono stati esposti separatamente poiché la loro connessione era a questo punto preciso.

Con questa mentalità si arriva al XIX secolo, quando l’indagine sulla ghiandola pineale nei mammiferi iniziò da diversi fronti. Anatomico, istologico, embriologico, mostrava anche una somiglianza nell’epifisi dei vertebrati inferiori.

Nel 1905, Studnicka stabilì che la pineale era filogeneticamente derivata da un organo fotorecettore con funzione sconosciuta. Proprio come i rettili…

Il 20° secolo e il progresso della ricerca

All’inizio del 20° secolo Heubner pubblicò il caso clinico di 3 ragazze con tumori pineali associati a pubertà precoce. Ha ipotizzato che un ormone antigonadotropo di origine pineale fosse responsabile del controllo dell’inizio della pubertà. Pertanto, c’era una relazione tra la ghiandola pineale e la riproduzione.

Nel 1943 Bargman suggerì una funzione endocrina, regolata dalla luce attraverso il sistema nervoso centrale.

Attualmente, la pubblicazione The Pineal Gland, di Julian Kitai e Mark Altchule nel 1954, attribuiva alla ghiandola pineale 3 proprietà:

Intervento nel controllo della funzione gonadica; Partecipazione alla risposta cromatica dermica ai cambiamenti della luce ambientale nei vertebrati inferiori; Collegamento nel comportamento.

Altri esperti, come Rick Strassman, professore clinico di psichiatria all’Università di Medicina del Messico e co-presidente fondatore della Cottonwood Research Foundation, hanno spiegato che il ‘terzo occhio’ appare nell’embrione umano esattamente 49 giorni dopo la nascita. Qualcosa che è legato ai monaci tibetani e ai 49 giorni che, secondo loro, l’anima impiega per reincarnarsi.

Quindi, si è concluso che la ghiandola pineale è un corpo che secerne ormoni nei mammiferi e in alcuni uccelli. Tuttavia, nei pesci, nei rettili, negli anfibi e nel resto degli uccelli, è una formazione che integra gli organi dei fotorecettori, le cui fibre ‘fluiscono’ nella parte superiore del cranio.

Fondamentalmente, è un vero terzo occhio. Quando non c’è luce, la ghiandola pineale produce melatonina dalla serotonina. Questo è legato alla regolazione dei cicli di veglia e sonno, e contrasta anche gli effetti del famoso “jet lag”. È anche un potente antiossidante ed è stato dimostrato che è coinvolto nell’apoptosi delle cellule tumorali nel timo.

Lo studio spirituale

La circolazione degli ormoni attraverso il corpo genera una serie di emozioni e sensazioni specifiche. Le sostanze endorfine secrete dalla ghiandola pineale ci aiutano ad entrare in uno stato di coscienza più intimo causato dalla sensazione di tranquillità che fornisce la melatonina.

Questa secrezione di endorfine aiuta ad entrare in uno stato di coscienza più intimo grazie alla sensazione di tranquillità generata dalla melatonina. Questo rilassa e ottunde i sensi, questo si riflette nel corpo attraverso la riduzione del glicogeno nel sangue, inducendo il sonno e portandoli in uno stato di sogno.

Poiché l’attività cerebrale è minima, le interferenze dal mondo esterno sono ridotte e la concentrazione sulla persona è maggiore. Ciò consente una nuova prospettiva in cui le persone colgono l’opportunità per riflettere e trovare risposte e soluzioni.

Diverse specie hanno la ghiandola pineale, ma queste non hanno connessioni tra la ghiandola e le vie visive dei fotorecettori negli occhi. Quindi la sua strategia evolutiva del ‘terzo occhio’ è stata in grado di ricevere la luce di cui ha bisogno in altri modi.

D’altra parte, l’essere umano, avendo queste connessioni, non ha bisogno del ‘terzo occhio’ per farlo funzionare e regolare i cicli sonno-veglia.

Ciò significa che ad un certo punto dell’evoluzione, l’umanità ha perso quel terzo occhio così utile nei pesci, nei rettili e negli uccelli. Nel vedismo, fanno notare che la ghiandola pineale è il sesto chakra, per gli indù è la ‘finestra di Dio‘.

Per i taoisti è ‘‘.

È possibile che questa concezione come ‘finestra dell’anima’ sia correlata al ‘terzo occhio’ di alcuni rettili, pesci e uccelli che punta al cielo.

Dimetiltriptamina o DMT

Alcuni ricercatori suggeriscono che, oltre alla melatonina, la ghiandola pineale sintetizza e secerne la dimetiltriptamina. Questa sostanza sarebbe responsabile dei nostri sogni visivi naturali e, artificialmente aumentata per ingestione, inalazione o iniezione, di allucinazioni ed intense esperienze visive.

Alcune ricerche indicano che questa sostanza, in eccesso, provoca disturbi come la schizofrenia o l’autismo. D’altra parte, la ghiandola pineale è altamente protetta dallo stress. Quindi cosa succede se applichiamo lo stress artificialmente?

Scienziati come il Dr Strassman e Persinger, neuropsicologo dell’Università Laurenziana del Canada, o il Dr Sergio Felipe de Oliveira, tra gli altri, hanno scientificamente dimostrato che la ghiandola pineale, stimolandola, sollecitandola artificialmente, è in grado di convertire queste onde elettromagnetiche in stimoli neurochimici arrivando a questa incredibile conclusione:

«La DMT ad alti livelli genera stati di coscienza paralleli, i cosiddetti “Viaggi nell’oltre” e “Astral Unfolding”. Cioè, è il portale per ‘lo spirito’ per lasciare il corpo. Come si può fare? Secondo diversi esperimenti effettuati dal dottor Persinger con il cosiddetto ‘Elmo di Dio’, i risultati nei pazienti volontari sono stati la comparsa di esperienze extracorporee, tra cui la visione di luci in un tunnel e la sensazione di presenze non identificate».

Le visioni DMT-verso stimolano la ghiandola pineale

Al di là della sua capacità fotosensibile, studi recenti insistono sul fatto che la ghiandola pineale è anche un magnetorecettore. Cioè, è sensibile ai campi magnetici e trasforma le loro onde in stimoli neurochimici.

José Luis Bardasano, professore all’Università di Alcalá de Henares, è uno dei massimi specialisti in argomenti relativi al bioelettromagnetismo. Nel suo lavoro ‘Elettromagnetismo, ghiandola pineale e salute pubblica’, ha assicurato che ci sono 2 sistemi di comunicazione nel corpo: quello chimico e quello elettrico.

Nel sistema endocrino, i segnali di informazione sono ormoni che vengono trasmessi attraverso i canali di informazione. vasi sanguigni, vasi linfatici, canale neurale e altri. Ha raggiunto il bersaglio o gli organi effettori.

Nel sistema nervoso, i segnali sono elettromagnetici e hanno una rete di distribuzione con centri e sottostazioni che si trovano sui neuroni, raggiungendo i muscoli, il cuore, le ghiandole e altro ancora.

Questi 2 sistemi si sono evoluti in parallelo e hanno collaborato sin dalle origini in perfetta armonia cronobiologica. I ritmi ei cicli di questi sistemi sono coordinati dalla ghiandola pineale. Per Bardasano la luce è il principale timer o sincronizzatore dei cicli vitali, mentre i campi elettromagnetici costituiscono il sincronizzatore aggiuntivo.

Gli studi concludono che i disturbi elettromagnetici, come la luce, interrompono il processo di secrezione di melatonina. Esporlo continuamente e la conseguente riduzione della sua attività provoca affaticamento, stress, disturbi dell’umore, disturbi del sonno, diminuzione delle prestazioni professionali, depressione e persino rischi di cancro.

La secrezione di melatonina si riduce drasticamente dopo i 7 anni di età. In quel momento si generano altri cambiamenti nel cervello, quindi c’è la possibilità di un collegamento tra tali cambiamenti e le capacità psichiche dei bambini.

Quindi, possiamo dire che attraverso la disciplina e la pratica si può attivare la ghiandola pineale, diventando la via per accedere a esperienze che ci fanno dare un altro significato alla vita.