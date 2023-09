Ultime Notizie » bologna » Dove vedere Genoa-Napoli Streaming Gratis al posto di DAZN e Sky

Dove vedere Genoa-Napoli Streaming Gratis. Napoli e Genoa si sfidano nella quarta giornata di Serie A, alle ore 20:45 di oggi sabato 16 settembre 2023, dopo Inter-Milan delle 18. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nell’ultima partita. L’allenatore del Napoli Rudi Garcia è soddisfatto di non avere infortunati e spera di avere tutti i giocatori a disposizione per la partita. Politano potrebbe essere schierato, ma non giocherà per l’intera partita.

Probabili formazioni Genoa-Napoli

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj; Frendrup, Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione in panchina: Leali, Sommariva, Matturro, Haps, De Winter, Martin, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas, Ekuban.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Bresmes-Scarpa. Quarto Uomo: Feliciani. VAR: Marini. Assistente VAR: Paganessi.

Dove vedere Genoa-Napoli Streaming e TV

Genoa-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213), visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Se avete dato disdetta DAZN Sky diventa difficile vedere la partita in Italia.

Streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.