Ultime Notizie » Derby della Madonnina » Inter-Milan 5-1: il Derby della Madonnina è nuovamente di Inzaghi

DIRETTA SERIE A – L’Inter batte il Milan per la quinta volta consecutiva nel derby, stabilendo un nuovo record. La partita finisce 5-1 a favore dell’Inter, con i rossoneri dominati in tutto il primo tempo. Nonostante un breve risveglio del Milan nel secondo tempo, la formazione di Pioli non riesce a recuperare lo svantaggio. Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan si distinguono per le loro prestazioni. In generale, l’Inter è concreta e ha una sensazione di solidità impressionante. Adesso la formazione di Inzaghi è in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre il Milan è frenato dalle assenze in difesa e sembra meno convincente rispetto all’inizio della stagione. E la settimana prossima inizia la Champions League.

Il tabellino di Inter-Milan 5-1

Marcatori gol: Mkhitaryan (5′ e 69′), Thuram (38′), Leao (55′), Calhanoglu (79′), Frattesi (90’+3′).

INTER (3-5-2) – Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (74′ De Vrij); Dumfries, Barella (64′ Frattesi), Calhanoglu (80′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (64′ Carlos Augusto); Thuram (64′ Arnautovic), Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-3-3) – Maignan; Calabria (77′ Florenzi), Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (86′ Musah), Krunic, Reijnders (77′ Okafor); Pulisic (56′ Chukwueze), Giroud (77′ Jovic), Leao. All.: Pioli.

Arbitro: Simone Sozza. Ammoniti: Thiaw (24′), Theo Hernandez (61′), Calhanoglu (72′), Frattesi (90’+3′).