Dove vedere Genoa Napoli Streaming Gratis: match valido per la 2a giornata di Serie A. Le due formazioni si affrontano oggi domenica 29 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova. Si gioca prima di Milan-Cagliari delle 20:45. Di seguito le informazioni per vedere la partita Genoa Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne , sempre a segno all’esordio stagionale negli ultimi quattro campionati (cinque gol totali), non ha mai trovato la rete in ciascuna delle prime due presenze in un torneo di Serie A.

Matteo Politano è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze di Serie A contro il Genoa; in generale, sono quattro le reti dell'attaccante del Napoli ai rossoblù nella competizione, contro nessuna avversaria ne conta di più (quattro anche contro la Fiorentina).

⚽ Dove vedere Genoa Napoli in Diretta TV

Genoa Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Genoa Napoli su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà curato da Dario Marcolin.

⚽ Genoa Napoli Streaming Gratis

Genoa Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Genoa Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Possibile esordio di Vasquez nei tre difensori. Ekuban in attacco al fianco di Kallon è una possibilità. Lozano è l’indiziato numero uno per prendere il posto di Osimhen al centro dell’attacco. Elmas al posto di Zielinski in mediana

⚽ Le probabili formazioni di Genoa Napoli

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon. Allenatore Ballardini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bani.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz, Elmas; Politano, Insigne, Lozano. Allenatore Spalletti. Squalificati: Osimhen. Indisponibili: Cioffi, Demme, Mertens, Ounas, Zielinski.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Giallatini e Preti. Quarto uomo: Gariglio. Var: Fabbri. Avar: Vivenzi.

Alternative per vedere Genoa Napoli in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.