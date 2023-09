Ultime Notizie » Come vedere Inter Milan Streaming » Inter-Milan Streaming Gratis, dove vedere Diretta Derby in TV

Dove vedere Inter-Milan Streaming Gratis. La quarta giornata di Serie A vede scontrarsi Inter e Milan, entrambe al primo posto con nove punti, in un Derby della Madonnina che promette scintille. Nella scorsa stagione, l’Inter ha vinto quattro derby su cinque. Nella partita di San Siro, sarà interessante seguire la sfida tra Lautaro Martinez e Rafael Leao: il primo attualmente in testa alla classifica dei marcatori e il secondo autore di un goal con un’acrobazia da applausi all’Olimpico contro la Roma.

Fischio d’inizio allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), sabato 16 settembre 2023, alle ore 18:00 italiane, dopo Juventus-Lazio delle 15:00 e prima di Genoa-Empoli delle 20:45. Scopri le formazioni e dove vedere Inter-Milan in tv e streaming.

Statistica in evidenza: Inter e Milan hanno segnato otto gol ciascuno nelle prime tre giornate del campionato, il che li rende le squadre più prolifiche in termini di realizzazioni. L’Inter ha raggiunto questo risultato per cinque volte nelle ultime dieci stagioni, mentre il Milan non ci riusciva dal 2014/2015.

Inter-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nella squadra dell’Inter, Frattesi desidera giocare nella posizione centrale dopo una buona performance con la Nazionale, ma sembra che Mkhitaryan abbia ancora la possibilità di giocare nel prossimo match contro il Milan. Invece, nella squadra del Milan, Kjaer sarà schierato in difesa, mentre Pioli ha intenzione di utilizzare il tridente Pulisic, Giroud e Leao in attacco. Giroud è tornato in gruppo giovedì dopo essersi completamente ripreso da un infortunio.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. Allenatore Stefano Pioli. Indisponibili: Bennacer, Kalulu. Squalificati: Tomori.

Arbitro: Simone Sozza (Milano). Assistenti: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto Uomo: Marco Guida.

Lautaro Martínez ha segnato otto gol contro il Milan in tutte le competizioni, dimostrandosi un giocatore molto efficace nel derby di Milano. Solo due giocatori, Giuseppe Meazza e Stefano Nyers, hanno segnato più gol di lui nella storia dell’Inter in questa sfida. Martínez ha inoltre segnato cinque gol in tre partite di questo campionato, superando molti altri giocatori nerazzurri che, dopo quattro partite stagionali, avevano segnato meno. La sua performance impressionante lo rende uno dei migliori marcatori nella storia del derby di Milano per l’Inter.

Inter-Milan in TV, che canale?



Inter-Milan diretta tv con DAZN. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’appufficiale di Dazn dalle televisori intelligenti o da uno dei molti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox,

Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) nel caso di una televisione non di ultima generazione.

Per la prima volta in Italia, il Derby Inter-Milan sarà commentato da tre persone sulla piattaforma DAZN. I commentatori saranno Pierluigi Pardo, Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, e Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter.

Olivier Giroud potrebbe diventare il primo calciatore del Milan a segnare in tutte le prime quattro partite della stagione dal 1998/99, superando il record di Andriy Shevchenko del 2001/02.

Inter-Milan Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Inter-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Inter-Milan su richiesta.

Alternative per vedere Inter-Milan Gratis Streaming: e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Inter-Milan. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.