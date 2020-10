Genoa Inter streaming e diretta tv con le due formazioni pronte allo stadio “Luigi Ferraris” per la 5a giornata di Serie A: fischio d’inizio alle ore 18:00 di oggi sabato 24 ottobre 2020. Quattro punti in classifica per il Genoa (che ha giocato una gara in meno), sette per l’Inter: senza storia il doppio confronto dello scorso anno, terminato con un risultato complessivo di 7-0 tra andata (4-0) e ritorno (3-0). Andiamo a scoprire dove vedere Genoa Inter streaming e diretta tv.

Dove vedere diretta streaming Genoa Inter senza Rojadirecta.

La partita di calcio Genoa Inter in diretta tv grazie a Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (https://skygo.sky.it gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La partita non viene trasmessa in chiaro. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (https://www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 24 ottobre 2020.

Le alternative per vedere il match Genoa Inter online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Le probabili formazioni di Genoa Inter.

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov. Allenatore Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brlek, Males, Sturaro.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Nainggolan, Brozovic, Perisic; Barella; R Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gagliardini, I Radu, Skriniar, Vecino, Sanchez.