Dove vedere Genoa-Inter Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 21:00 italiane per la 27a giornata di Serie A 2021-22.

Dopo la bruciante sconfitta interna di domenica subita contro il Sassuolo ad opera di Raspadori e Scamacca, l’Inter di Simone Inzaghi (2 punti di ritardo sui rossoneri prima di Milan-Udinese delle 18:45 di oggi – e con una partita da recuperare contro il Bologna) torna in campo per sfidare la squadra guidata da Blessin sul campo del Genoa. Di seguito le informazioni per vedere la partita Genoa-Inter streaming gratis e diretta tv.

Inzaghi (Inter): “Gli allarmismi attorno all’Inter ci sono sempre stati, a cominciare dall’estate scorsa. La realtà è che siamo perfettamente in linea con i nostri obiettivi. A me interessa solo rispettare le richieste della proprietà: la qualificazione in Champions League, gli ottavi di finale del torneo e la vittoria della Supercoppa. E per lo Scudetto comunque è ancora tutto aperto”.

⚽ Dove vedere Genoa-Inter Diretta invece di Rojadirecta TV

Genoa-Inter in tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Diretta tv anche sui canali digitali di Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Su Dazn sarà Stefano Borghi ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Massimo Donati al commento tecnico. Su Sky saranno Andrea Marinozzi e Fernando Orsi a raccontare la partita.

Alexander Blessin (Genoa): “Tutti crediamo alla salvezza. Io ci credo, questo deve essere chiaro: non molliamo assolutamente di un millimetro. L’Inter ha perso l’ultima partita e ora verrà qui e vorrà assolutamente vincere la gara: avrà maggiore possesso palla, ha grandi qualità individuali, ma noi dovremo non farli giocare, essere aggressivi, metterli in difficoltà. Per noi sarà una partita difficile”.

⚽ Genoa-Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Vedere Genoa-Inter streaming gratis: per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go con l'app dedicata o, in alternativa, si potrà optare per la piattaforma NOW TV (a pagamento per tutti).

Genoa-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Ultime notizie Genoa: Amiri è tornato in gruppo ed è in ballottaggio per una maglia da titolare sulla trequarti.

Destro confermato centravanti con Ekuban, Rovella e Gudmundsson a supporto. Niente da fare per gli infortunati Criscito, Bani, Vanheusden e Piccoli che non saranno disponibili.

Ultime notizie Inter: Bastoni e Brozovic tornano dopo la squalifica e sono subito titolari. Si va verso la coppia titolare Lautaro-Dezko in attacco, ma Sanchez scalpita. Gosens ancora non convocato: dovrebbe esserci nel derby di Coppa Italia di martedì.

⚽ Le probabili formazioni di Genoa-Inter

Genoa (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj, Rovella; Amiri; Ekuban, Destro. Allenatore Alexander Blessin. A disposizione in panchina: Marchetti, Semper, Cambiaso, Ghiglione, Calafiori, Masiello, Melegoni, Portanova, Gudmundsson, Yeboah. Indisponibili: Bani, Criscito, Piccoli, Vanheusden. Squalificati: nessuno. Diffidati: Rovella, Sturaro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Gagliardini, Darmian, Vecino, Vidal, Sanchez, Caicedo. Indisponibili: Correa, Gosens. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro Martinez, Vidal.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Prenna e Vecchi. Quarto uomo: Colombo. Var: Mazzoleni. Assistente Var: Tolfo.

Alternativa Online per vedere Genoa-Inter Streaming Gratis

