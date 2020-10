Diretta Giro d’Italia 2020 in streaming oggi domenica 25 ottobre. 21a e ultima frazione della Corsa Rosa: Tappa a cronometro con partenza nel centro di Cernusco sul Naviglio e arrivo a Milano. Ultimi 15,7 Km dove Hindley e Geoghegan Hart separati da soli 86 centesimi, con l’australiano in rosa, su 86 ore di corsa. Il verdetto nell’ultima cronometro di Milano, dopo 3384 chilometri: i due partiranno a pari tempo, mai successo nella storia. Scopri dove vedere la Corsa Rosa, giunta alla 103esima edizione, in streaming e tv.

Percorso > Tappa a cronometro con partenza nel centro di Cernusco sul Naviglio. Si esce sula ex-strada statale Padana Superiore e si procede quindi per ampi viali rettilinei e ben pavimentati verso Milano. All’inizio di via Palmanova si segnala il sottopasso della tangenziale Est seguito da un sovrappasso. Lasciata via Palmanova si incontra il rilevamento cronometrico all’immissione in via Padova. Dove di procede praticamente sempre diritto fino agli ultimi 2 km che conducono all’arrivo in Piazza Duomo. La frazione odierna del Giro sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Ultimi chilometri per viali cittadini larghi nella prima parte e per vie a carreggiata ridotta nelle ultime centinaia di metri con diverse svolte ad angolo retto consecutive a brevi intervalli (100 – 150 m) prima dell’ingresso in Piazza Duomo. Retta di arrivo di 250 m su lastricato larga 6 m. Guarda la mappa con l’altimetria.

L’ultima tappa, la numero 20 corsa ieri, la Alba – Sestriere di 190 Km, è stata vinta da Tao Geoghegan Hart (Gbr, Ineos Grenadiers). Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers) e Jai Hindley (Team Sunweb) sono a pari merito in testa alla classifica generale. Hindley è la nuova Maglia Rosa grazie ai centesimi della cronometro.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in diretta tv e live streaming video.

Sarà ancora MIlano, come in 77 precedenti edizioni a premiare il vincitore 2020.

La tappa 21 di oggi domenica 25 ottobre 2020, la crono-tappa Cernusco sul Naviglio – Milano di 15,7 Km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara alle ore 13:20 e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport 1. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link https://www.raiplay.it/). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2020 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.

